FIAT готує два нових SUV і варіатор CVT
FIAT готує два нових SUV і варіатор CVT. Фото: fiat.com.br.
Компанія FIAT планує розширити модельну гамму своїх кросоверів, а також запропонувати нові опції. Про це повідомлять бразильський портал Carros.
У Бразилії, де італійська компанія впевнено займає четверте місце по продажах, FIAT планує представити кілька нових SUV. Так, в наступному році покупцям буде запропонована нова модель, побудована на платформі пікапа Toro.
FIAT Toro. фото: fiat.com.br
Кросовер отримає 7-місний кузов, новий турбований мотор і варіатор CVT. Прообразом майбутнього SUV стане представлений в 2018 році прототип FIAT Fastback.
Концептуальний FIAT Fastback. фото: fiat.com.br
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Другий SUV від Fiat буде використовувати платформу моделей Argo/Cronos і отримає агресивну зовнішність, створену командою дизайнерів під керівництвом Клебера Сільви. Основним конкурентом для новинки стане кросовер VW Nivus. Дебют новинки очікується в 2022 році. Під капотом буде знаходитись 3-циліндровий 1-літровий турбомотор потужністю 105 к.с.
FIAT Argo. фото: fiat.com.br
Також в Fiat підтвердили, що нові моделі отримають сучасну мультимедійну систему UConnect 7 з бездротовим підключення смартфонів і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія FIAT показала новий пікап.