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24 березня • оновлено в 12:31
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Fiat Chrysler виготовить мільйон масок на місяць для захисту від коронавірусу

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У зв'язку зі швидким поширенням випадків коронавірусу в усьому світі Fiat Chrysler Automobiles займеться виробництвом масок для обличчя.

Про це повідомляє пресслужба концерну. Щомісяця планується виробляти мільйон масок. Вони будуть передані медичним закладам, поліцейським, пожежникам та іншим особам, які надають першу медичну допомогу в США, Канаді та Мексиці.

Маски будуть передані в лікарні, а також працівникам спецпідрозділів

Маски будуть передані в лікарні, а також працівникам спецпідрозділів

media.fcanorthamerica.com

Після старту виробництва засоби індивідуального захисту будуть розподілятися насамперед у ті регіони, де спостерігаються спалахи інфекції. Процес буде координуватися з міськими, регіональними та національними владними органами.

Згідно зі звітом Центру з контролю та профілактики захворювань від 23 березня, в США були підтверджені 33 404 випадки зараження COVID-19 з 400 смертельними наслідками. 32 416 пацієнтів все ще досліджуються.

Як писав раніше OBOZREVATEL, автовиробники в усьому світі активно приєднуються до боротьби з коронавірусом.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
авто новини Fiat Chrysler Dodge
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