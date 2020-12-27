Ferrari F355 Spider зірки NBA виставили на продаж

На аукціоні виставили на продаж Ferrari F355 Spider 1998 року відомого баскетболіста NBA Шакіла О'Ніла.

Про це повідомляє BringaTrailer. Унікальність цього екземпляра спорткара полягає у тому, що автомобіль був перероблений, адже зріст баскетболіста досягає 216 см. Щоб він помістився у салоні італійського спорткара, паливний бак, який перебував за сидіннями, довелося перемістити вперед під капот (щоб подивитися відео доскрольте новину до кінця).

Ferrari F355 Spider позбувся даху bringatrailer.com

Бензобак перенесли вперед під капот машини bringatrailer.com

Крім того, автомобіль позбувся механізму приводу тенту, а замість нього встановили оригінальну декоративну панель. Також довелося замінити штатні сидіння на анатомічні "ковші" Ractive з двокольоровою обробкою та символікою "Супермена" на підголівнику.

Анатомічні "ковші" Ractive з двокольоровою обробкою та символікою "Супермена" на підголівнику змінили штатні сидіння bringatrailer.com

F355 Spider оснащений 19-дюймовими дисками Giovanna, гальмами Brembo та аудіосистемою Alpine. У рух среднемоторний родстер призводить атмосферне 3,5-літровий V8 потужністю 375 к.с., який працює в парі з 6-ступеневим "автоматом". Автомобіль здатний розвивати швидкість до 295 км/год, а відмітку 100 стрілка спідометра подолає через 5 секунд після старту.

У рух середньомоторний родстер призводить атмосферний 3,5-літровий V8 потужністю 375 к.с. bringatrailer.com

Автомобіль пропонується без резерву вартості, так що переможе той, хто останнім запропонує свою ставку. На одометрі машини всього 11887 км, що для її віку досить скромний показник.

Ferrari F355 Spider відомого баскетболіста НБА Шакіла О'Ніла bringatrailer.com

На одометрі машини всього 7388 миль (11887 км) bringatrailer.com

Наразі вартість досягла позначки $46000, але до кінця торгів, які закінчаться 30 грудня, вона безсумнівно зросте.

Ferrari F355 Spider відомого баскетболіста НБА Шакіла О'Ніла bringatrailer.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на торги виставили лімузин Кеннеді, а також армійський всюдихід генерала Паттона.