Ferrari F355 Spider зірки NBA виставили на продаж

На аукціоні виставили на продаж Ferrari F355 Spider 1998 року відомого баскетболіста NBA Шакіла О'Ніла.

Про це повідомляє BringaTrailer. Унікальність цього екземпляра спорткара полягає у тому, що автомобіль був перероблений, адже зріст баскетболіста досягає 216 см. Щоб він помістився у салоні італійського спорткара, паливний бак, який перебував за сидіннями, довелося перемістити вперед під капот (щоб подивитися відео доскрольте новину до кінця).

Крім того, автомобіль позбувся механізму приводу тенту, а замість нього встановили оригінальну декоративну панель. Також довелося замінити штатні сидіння на анатомічні "ковші" Ractive з двокольоровою обробкою та символікою "Супермена" на підголівнику.

F355 Spider оснащений 19-дюймовими дисками Giovanna, гальмами Brembo та аудіосистемою Alpine. У рух среднемоторний родстер призводить атмосферне 3,5-літровий V8 потужністю 375 к.с., який працює в парі з 6-ступеневим "автоматом". Автомобіль здатний розвивати швидкість до 295 км/год, а відмітку 100 стрілка спідометра подолає через 5 секунд після старту.

Автомобіль пропонується без резерву вартості, так що переможе той, хто останнім запропонує свою ставку. На одометрі машини всього 11887 км, що для її віку досить скромний показник.

Наразі вартість досягла позначки $46000, але до кінця торгів, які закінчаться 30 грудня, вона безсумнівно зросте.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на торги виставили лімузин Кеннеді, а також армійський всюдихід генерала Паттона.