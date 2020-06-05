Ferrari Enzo встановив рекорд онлайн-аукціону

На онлайн-аукціоні, проведеному відомою компанією RM Sotheby`s, був встановлений рекорд інтернет-торгів – Ferrari Enzo продали за значну суму в $2,64 мільйона.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Епідемія коронавируса змусила не тільки відмовитися від "живих" презентацій, міжнародних автосалонів або гонок Формули 1, але і від звичних аукціонів. Однак, це зовсім не означає, що колекціонери позбавлені можливості купувати бажані об'єкти.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Знаменитий аукціонний будинок RM Sotheby`s провів онлайн-торги, на яких було запропоновано близько 200 рідкісних і ексклюзивних авто. Незважаючи на незвичайний формат торгів, знайшлося чимало бажаючих придбати виставлені лоти, а найсерйознішою угодою стала покупка суперкара Ferrari Enzo, який обійшовся його новому власнику в $2,64 млн. На сьогоднішній день це найдорожчий лот, проданий в форматі онлайн.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Даний екземпляр Ferrari Enzo виготовлений в 2003 році, а всього було виготовлено 400 суперкарів цієї моделі. Він оснащений 660-сильним V12, здатним розігнати купе до 350 км/год. На його одометрі усього 2012 км і останні 17 років машина належала одному власнику.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Друге місце за результатами торгів зайняла ще одна модель Ferrari – купе 288 GTO 1985 року за яку віддали $2,31 млн. Всього на аукціоні було реалізовано машин і автомобільних атрибутів на значну суму в $16,4 мільйона.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціон виставили Mustang з "Трансформерів".