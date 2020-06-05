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5 червня • оновлено в 18:18
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Ferrari Enzo встановив рекорд онлайн-аукціону

1.8т
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На онлайн-аукціоні, проведеному відомою компанією RM Sotheby`s, був встановлений рекорд інтернет-торгів – Ferrari Enzo продали за значну суму в $2,64 мільйона.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Епідемія коронавируса змусила не тільки відмовитися від "живих" презентацій, міжнародних автосалонів або гонок Формули 1, але і від звичних аукціонів. Однак, це зовсім не означає, що колекціонери позбавлені можливості купувати бажані об'єкти.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Знаменитий аукціонний будинок RM Sotheby`s провів онлайн-торги, на яких було запропоновано близько 200 рідкісних і ексклюзивних авто. Незважаючи на незвичайний формат торгів, знайшлося чимало бажаючих придбати виставлені лоти, а найсерйознішою угодою стала покупка суперкара Ferrari Enzo, який обійшовся його новому власнику в $2,64 млн. На сьогоднішній день це найдорожчий лот, проданий в форматі онлайн.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Даний екземпляр Ferrari Enzo виготовлений в 2003 році, а всього було виготовлено 400 суперкарів цієї моделі. Він оснащений 660-сильним V12, здатним розігнати купе до 350 км/год. На його одометрі усього 2012 км і останні 17 років машина належала одному власнику.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Друге місце за результатами торгів зайняла ще одна модель Ferrari – купе 288 GTO 1985 року за яку віддали $2,31 млн. Всього на аукціоні було реалізовано машин і автомобільних атрибутів на значну суму в $16,4 мільйона.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціон виставили Mustang з "Трансформерів".

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
нові авто новини ретро авто суперкар Ferrari
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