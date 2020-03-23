Фанати Toyota засмутилися через новий Land Cruiser 300

Ось уже як 13 років випускається Toyota LC 200, і передбачалося, що цього року його змінить новий Land Cruiser 300. Однак операція "зі зміщення" відкладається – у всякому разі, поки що.

Як повідомляє сайт BestCarWeb, прем'єра нового Toyota Land Cruiser 300 відкладається на рік – її перенесли з літа 2020 го на літо 2021-го. При цьому багато дилерів та покупці вже з нетерпінням чекали на новинку, а деякі користувачі навіть почали залишати в коментарях до новин у зарубіжних ЗМІ про те, що вони відверто засмучені тим, що сталося.

Toyota Land Cruiser 300: передбачуваний зовнішній вигляд bestcarweb.jp

Чому відклали дебют Toyota Land Cruiser 300, невідомо, але, швидше за все, на такий крок компанія пішла через епідемію коронавірусу або глобальну економічну кризу (а, можливо, і те, й інше одночасно).

Toyota Land Cruiser 300: передбачуваний зовнішній вигляд bestcarweb.jp

Про самий Toyota Land Cruiser 300 поки що є лише суха інформація: машина буде виглядати дещо інакше, але в габаритах залишиться примірно такою ж, як актуальний LC 200 (його довжина становить 4950 мм, а ширина – 1980 мм); крім того, збережеться аналогічний кліренс (225 мм). Конструкція у Toyota Land Cruiser 300 буде як і раніше рамною.

Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

А ось у моторній гамі відбудуться помітні зміни: з'явиться гібридна установка з двигуном 3.5 в основі, вдосконалений 4,6-літровий бензиновий V8 на 318 к.с., а також 3,5-літровий твін-турбо V6 серії V35A-FTS, що видає 415 к.с.

Актуальний же позашляховик доступний в Україні з 4,6-літровою "вісімкою" на 309 сил.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Toyota випустила розкішний кросовер, який створили на базі RAV4.

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