Фахівці показали, як учетверо поліпшити світло заднього ходу авто

Українські фахівці в галузі автомобільної світлотехніки опублікували відео, в якому показали, як можна вирішити одну з найпоширеніших проблем серед автовласників – слабке світло заднього ходу. В даному випадку вони замінили звичайні лампи на світлодіоди, завдяки чому якість освітлення зросла учетверо.

Ролик з відповідним лайфхаком розмістив YouTube-канал VAPILA. Як відзначають його автори, заміна оптики була проведена на Renault Duster – у цієї моделі, як, втім, і у багатьох інших машин бюджетного сегменту, світло ламп заднього ходу залишає бажати кращого. І розібратися з цим допомагає саме встановлення нових LED-ламп замість штатних вольфрамових (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Проблема зі слабким світлом заднього ходу актуальна особливо в зимовий період - в умовах недостатньої видимості cars.com

На кадрах можна побачити, що після такого "апдейта" світло заднього ходу у французького кросовера змінився радикально, а самі експерти стверджують, що приріст освітлення склав до 400%.

Світлодіодні лампи значно краще висвітлюють проїжджу частину, ніж штатні вольфрамові spnewconcept.com

До речі, раніше ці ж фахівці показали, як схожим чином можна поліпшити світло головних фар. Тоді заміна ламп підвищила інтенсивність світіння мінімум на 500%.

Варто відзначити, що у світлодіодних фар є ще одна перевага, крім яскравого світла – це низьке енергоспоживання.

Як раніше писав OBOZREVATEL: