Фахівці показали, як можна поліпшити світло фар автомобіля на 500%

Українські фахівці в галузі автомобільного освітлення встановили на автомобіль світлодіодні фари замість штатних галогенних. Стверджується, що завдяки такій маніпуляції інтенсивність світіння вдалося підвищити мінімум на 500%.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал VAPILA. Його експерти здійснили заміну фар на старій AUDI A6 C5. Як і власники багатьох інших старих машин, господар "німця" потребував поліпшення світла фар, тому вирішив вдатися до найбільш популярного наразі методу вирішення цієї проблеми – встановлення світлодіодів. У підсумку, вдалося домогтися приросту в якості світла не менше ніж в 5 разів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Світло фар на 500% поліпшили на старій Audi A6 Скріншот відео

"В ході експлуатації штатні лінзи вигорають та вимагають заміни. Також є достня кількість автомобілів, з галогенними фарами, світло в які викликає співчуття з першого дня експлуатації", – відзначається в описі до відео.

Наочна різниця в освітленні: зліва - світлодіоди, праворуч - галогенки

До слова, саме в середині осені велика кількість українських автомобілістів замислюється про поліпшення якості світла фар, оскільки в цю пору погіршуються умови видимості через погодні умови; крім того, дні стають коротшими, а ночі темнішими, відповідно, водіям більше доводиться їздити в темний час доби. При цьому така процедура дійсно актуальна для великої кількості водіїв: за офіційними даними середній вік авто в Україні становить 16 років, за неофіційними – 21 рік, а це значить, що більша частина машини оснащена старої оптикою зі слабкою ефективністю.

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