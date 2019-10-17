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17 жовтня • оновлено в 08:40
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Європейці поспішають обзавестися новеньким авто

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В Європі спостерігається бум продажів нових авто.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників АСЕА. За даними аналітиків організації у вересні нинішнього року в Європі продажі нових авто зросли на 14,5% і перевищили позначку в 1,2 млн екземплярів.

В Європі зростають продажі авто

В Європі зростають продажі авто

acea.be

Новини
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У вересні всі члени Євросоюзу крім Болгарії відзначилися зростанням продажів. На чотирьох з п'яти найбільших ринків Європи були відзначені рекордні показники споживчого попиту: в Німеччині +22,2%, Іспанії +18,3%, Франції +16,6% та Італії +13,4%. У порівнянні з цим показники Великобританії виглядають зовсім невиразно (+1,3%), але що поробиш, за Brexit треба платити!

Продажі нових автомобілів в Європі

Продажі нових автомобілів в Європі

acea.de

Однак, підбиваючи підсумки перших 9 місяців нинішнього року, варто відзначити загальне зниження продажів у порівнянні з минулим роком на 1,6%. Незважаючи на деяке пожвавлення ринку, тільки Німеччина змогла показати позитивну динаміку (+ 2,5%). Для порівняння, у Іспанії падіння продажів за 9 місяців склало 7,4%, Великобританія "просіла" на 2,5%, Італія – на 1,6% і Франція – на 1,3%.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні готуються змінити правила розмитнення авто.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Бельгія
Тег
авто
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