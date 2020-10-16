Європейці не поспішають купувати нові авто

Асоціація європейських автовиробників (АСЕА) опублікувала результати продажів нових автомобілів за вересень та 9 місяців нинішнього року.

Про це повідомляє прес-служба організації. За даними ACEA у вересні нові легкові автомобілі придбали 933987 жителя країн ЄС. Це на 3,1% більше ніж в аналогічний період минулого року, а, крім того, вперше за цей рік місячні продажі зросли в порівнянні з минулим роком. Однак, незважаючи на це, за підсумками 9 місяців спад продажів нових автомобілів в ЄС склав 28,8%.

За даними АСЕА, у вересні на основних європейських ринках ситуація була неоднозначна. Зокрема, в Іспанії падіння продажів склало 13,5%, а у Франції – 3%. У той же час, в Італії приріст склав 9,5%, а в Німеччині – 8,4.

За підсумками 9 місяців в країнах ЄС було поставлено на облік 7058090 авто, в той час як за аналогічний період минулого року продажі досягали 9908370 авто. Основним фактором, що негативно вплинув на купівельну активність, стала пандемія коронавируса. Так, в Іспанії падіння продажів за 9 місяців склало 38,3%, в Італії – 34,2%, у Франції – 28,9% і в Німеччині – 25,5%.

Що стосується споживчих переваг, то європейці традиційно консервативні в своєму виборі. Перше місце рейтингу займає продукція концерну Volkswagen, за яку у вересні проголосували 215965 покупців (+ 9% в порівнянні з вереснем 2019). На другому місці продукція PSA Group c результатом 140 970 (-11,8%). Третє місце займає концерн Renault – 110178 авто (+ 9,7%). На четвертому місці продукція Hyundai-Kia, яку вибрали 72453 жителів ЄС (+ 5%). Замикає першу "п'ятірку" рейтингу група компаній FIAT, яка реалізувала 70488 (+ 14,4%). Також варто відзначити концерн BMW, який хоч і займає шосту позицію вересневого рейтингу, але за підсумками 9 місяців незначно випередив своїх італійських конкурентів і вийшов на 5 місце.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , українські покупці нових автомобілів проявили у вересні несподівану активність.