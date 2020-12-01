Європейці масово пересідають на старі автомобілі
Для захисту від коронавірусу європейці відмовляються від послуг громадського транспорту на користь старих автомобілів.
Про це повідомляє агентство Reuters. За даними досліджень аналітичної компанії IHS Markit та популярного порталу з продажу автомобілів AutoScout24, виявлено суттєве зростання продажу б/в машин, а також збільшення відповідних пошукових запитів.
Аналіз даних про реєстрацію автомобілів у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швейцарії та Великобританії показує значне зростання продажів б/в машин.
Наприклад, у Франції в третьому кварталі кількість старих авто зросла майже на 16%, а продажі нових впали більш ніж на 5%. В Іспанії з червня до жовтня продаж машин старших від 20 років підскочив на 25%, а автомобілів старших від 15 років – на 16%.
За даними AutoScout24, в Австрії, Бельгії, Німеччини, Італії та Нідерландах з літа різко зросла кількість пошукових запитів про старі автомобілі. З липня до вересня кількість пошукових запитів автомобілів старших за 20 років в інтернеті у Франції зросла на 80%, у Нідерландах – на 77% та у Бельгії – на 59%.
Одночасно з цим по всій Європі спостерігається різке скорочення користувачів громадського транспорту. Так, в Іспанії їхня кількість впала на 92% у квітні і на 44% – у вересні.
У Великобританії використання залізниць скоротилося на 70%, а використання особистих автомобілів зросло до 90%. У вересні мер Лондона Садік Хан був змушений просити про фінансову допомогу в розмірі 5,7 млрд фунтів, щоб компенсувати збитки від різкого скорочення користувачів громадського транспорту. Про необхідність державної підтримки залізничного транспорту також заявили в Німеччині та Франції.
Крім того, масова поява на дорогах 15-20-річних автомобілів зробить негативний вплив на екологію, а також призведе до збільшення кількості ДТП, зокрема з тяжкими наслідками.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL,
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