Європейський VW Passat припинить своє існування слідом за американським

У 2023 року на ринок повинен був вийти новий Volkswagen Passat для Європи, проте цього не станеться. Німецький автогігант повністю відмовляється від випуску легендарної моделі.

Як пише Automotive News Europe, VW вирішив зняти виробництва Passat в Європі після того, як таке саме рішення вже було прийнято щодо американської моделі Passat. "Американський Passat технічно поступається європейському, який базується на сучасній платформі MQB, але, тим не менш, до 2023 року обидва вони увійдуть в історію", – заявляє видання.

Відзначається, що у VW є декілька причин, які підштовхнули концерн до такого рішення. Перша з них – відмовившись від "Пасату" компанія зможе зосередиться на розширенні лінійки кросоверів, які продовжують нарощувати свою популярність. Друга – зростання попиту на електрокари, і для розвитку цього напрямку "Фольксваген" також потребує у вивільненні ресурсів. До речі, за останніми даними, майбутній преміальний електрокар Volkswagen, який з'явиться в тому самому 2023 році, прийде якраз на зміну Passat.

Нарешті, остання причина – "канібалізм", який довгий час панував в концерні. Ось уже як кілька років поспіль VW Passat безпосередньо конкурує зі Skoda Supeb, але в останні роки чеський седан значно обігнав "німця" за багатьма параметрами, до того ж, на його стороні ще й більш доступна ціна. Тому Volkswagen Group більше немає сенсу тримати в своєму портфелі два однакових автомобіля.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen готує "бюджетний" електрокар. Очікується, що він буде коштувати близько 20 000 євро. Крім того, недавно повідомлялося, що новий електромобіль VW ID.3 обійшлов Tesla за популярністю.