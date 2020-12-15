Європейські виробники вантажівок відмовляться від ДВЗ до 2040 року та підписали угоду щодо використання альтернативних видів пального.

Про це повідомляє Financial Times. Найбільші європейські виробники комерційного транспорту – Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco і Ford – планують сфокусувати свої зусилля на використанні водню, електричних батарей та екопального. У планах альянсу припинити випуск автомобілів з ДВЗ до 2040 року, – на 10 років раніше від запланованих термінів.

Коментуючи угоду, керівник компанії Scania Хенрік Хенрікссон розповів в інтерв'ю Financial Times, що інвестиції в розвиток нових технологій становлять приблизно від 50 до 100 млрд євро. Зокрема, вони працюють у тісній кооперації з Потсдамським інститутом вивчення кліматичних змін та використовують найкращі технології та дослідження в цій сфері. Також автовиробники закликають до збільшення інвестицій в енергосистеми та підвищення податку на викиди вуглецю по всій Європі, щоб сприяти подальшому зниженню шкідливих викидів.

"Якщо ми хочемо, щоб це відбулося, ми повинні працювати всі разом", – коментує Хенрік Хенрікссон, який також обіймає пост голови відділення комерційного транспорту Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

У межах стратегії розвитку транспорту у країнах ЄС планується знизити викиди CO2 на 50% до 2030 року. Зокрема, у Великобританії мають намір повністю відмовитися від продажів на території країни легкових автомобілів з ДВЗ до 2035 року, а також ведуть консультації щодо відмови від вантажівок на дизпаливі.

На думку професора Подстамського інституту вивчення кліматичних змін Йохана Рокстрема, вантажоперевезення є однією з найбільш складних завдань із декарбонізації. "Комерційні перевезення становлять основу сучасного суспільства, і ми повинні визнати, що вони дуже залежать від використання двигунів внутрішнього згоряння", – коментує Рокстрем.

У той час, як використання електричного приводу успішно впроваджується для легких комерційних фургонів, для магістральних тягачів, які здійснюють перевезення на великі відстані, як і раніше, потрібне дизельне пальне.

Одним із перспективних напрямів є використання водню, але для розвитку цієї технології потрібна наявність розгалуженої мережі водневих заправок та інфраструктури. Зі свого боку застосування біопалива допоможе скоротити викиди у короткостроковій перспективі.

"Єдиного рішення не існує. Не буде універсальної технології, яка б домінувала над іншими. Будуть використовуватися різні варіанти розв'язання проблеми", – коментує Хенрікссон.

Крім того, на думку керівника Scania, існує проблема лобіювання політиками інтересів компаній з видобутку викопного палива. "Якщо політики будуть продовжувати субсидіювати викопне паливо, нам буде дуже складно вирішувати екологічні завдання. Нам потрібно змінити поведінку наших клієнтів та клієнтів наших клієнтів", – коментує Хенрікссон.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що керівник ACEA поставив під сумнів екологічні плани Єврокомісії, а уряд Японії хоче відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2035 року.