Європейські виробники вантажівок відмовляться від ДВЗ до 2040 року
Європейські виробники вантажівок відмовляться від ДВЗ до 2040 року та підписали угоду щодо використання альтернативних видів пального.
Про це повідомляє Financial Times. Найбільші європейські виробники комерційного транспорту – Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco і Ford – планують сфокусувати свої зусилля на використанні водню, електричних батарей та екопального. У планах альянсу припинити випуск автомобілів з ДВЗ до 2040 року, – на 10 років раніше від запланованих термінів.
Коментуючи угоду, керівник компанії Scania Хенрік Хенрікссон розповів в інтерв'ю Financial Times, що інвестиції в розвиток нових технологій становлять приблизно від 50 до 100 млрд євро. Зокрема, вони працюють у тісній кооперації з Потсдамським інститутом вивчення кліматичних змін та використовують найкращі технології та дослідження в цій сфері. Також автовиробники закликають до збільшення інвестицій в енергосистеми та підвищення податку на викиди вуглецю по всій Європі, щоб сприяти подальшому зниженню шкідливих викидів.
"Якщо ми хочемо, щоб це відбулося, ми повинні працювати всі разом", – коментує Хенрік Хенрікссон, який також обіймає пост голови відділення комерційного транспорту Європейської асоціації автовиробників (ACEA).
У межах стратегії розвитку транспорту у країнах ЄС планується знизити викиди CO2 на 50% до 2030 року. Зокрема, у Великобританії мають намір повністю відмовитися від продажів на території країни легкових автомобілів з ДВЗ до 2035 року, а також ведуть консультації щодо відмови від вантажівок на дизпаливі.
На думку професора Подстамського інституту вивчення кліматичних змін Йохана Рокстрема, вантажоперевезення є однією з найбільш складних завдань із декарбонізації. "Комерційні перевезення становлять основу сучасного суспільства, і ми повинні визнати, що вони дуже залежать від використання двигунів внутрішнього згоряння", – коментує Рокстрем.
У той час, як використання електричного приводу успішно впроваджується для легких комерційних фургонів, для магістральних тягачів, які здійснюють перевезення на великі відстані, як і раніше, потрібне дизельне пальне.
Одним із перспективних напрямів є використання водню, але для розвитку цієї технології потрібна наявність розгалуженої мережі водневих заправок та інфраструктури. Зі свого боку застосування біопалива допоможе скоротити викиди у короткостроковій перспективі.
"Єдиного рішення не існує. Не буде універсальної технології, яка б домінувала над іншими. Будуть використовуватися різні варіанти розв'язання проблеми", – коментує Хенрікссон.
Крім того, на думку керівника Scania, існує проблема лобіювання політиками інтересів компаній з видобутку викопного палива. "Якщо політики будуть продовжувати субсидіювати викопне паливо, нам буде дуже складно вирішувати екологічні завдання. Нам потрібно змінити поведінку наших клієнтів та клієнтів наших клієнтів", – коментує Хенрікссон.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що керівник ACEA поставив під сумнів екологічні плани Єврокомісії, а уряд Японії хоче відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2035 року.