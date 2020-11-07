Чотири роки компанія "Єврокар" проводить у листопаді "Дні безпеки зі Skoda" і запрошує всіх бажаючих взяти участь в онлайн-конкурсі від чеського бренду.

Про це повідомляє прес-служба компанії. В рамках проекту на офіційній сторінці Skoda в Facebook стартував конкурс дитячих малюнків "Правила дорожнього руху". Головна мета конкурсу – привернути увагу дітей і дорослих до питання правильної поведінки на дорозі.

"Єврокар" запустив соціальний проект "Дні безпеки зі Skoda" skoda-auto.ua

Для участі необхідно розмістити дитячий малюнок на тему безпечного руху в коментарях під конкурсним постом. Переможці будуть визначено 4 грудня сервісом random.org і нагороджені спеціальними призами від Skoda.

"Єврокар" запустив соціальний проект "Дні безпеки зі Skoda" skoda-auto.ua

В рамках "Днів безпеки зі Skoda", компанія "Єврокар" підтримує Всеукраїнський конкурс соціальних фото і відео робіт "Безпечна країна" 2020 року, організований Фондом допомоги постраждалим в результаті ДТП. Конкурс покликаний звернути увагу підростаючого покоління на проблему і методи запобігання всіх видів насильства і травматизму, в тому числі і в результаті дорожньо-транспортних пригод.

"Єврокар" запустив соціальний проект "Дні безпеки зі Skoda" skoda-auto.ua

Конкурс розрахований на учнів та вихованців навчальних закладів (до 14 років за згодою батьків) і включає строгі правила відбору робіт, з якими ви можете ознайомитися на сайті. Переможець буде визначений 11 листопада, а призові місця в категорії "Молодь за безпеку дорожнього руху" (відео) отримають подарунки від Skoda.

"Єврокар" запустив соціальний проект "Дні безпеки зі Skoda" skoda-auto.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в цьому році компанія "Єврокар" запустила новий соціальний проект "Вело Skoda", який покликаний привернути увагу до проблеми пересування на велосипедах в містах України.