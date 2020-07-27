Евакуатор на $800 000: в мережі показали ефектне відео

У Києві помітили евакуатор, який перевозив відразу чотири автомобілі. При цьому всі з них – дуже серйозні суперкари. Сумарна вартість вантажу орієнтовно становить $800 000.

Відео опублікували в Instagram vehicles.exclusive. Швидше за все, автомобілі везли на продаж. Або власник рідкісних машин просто вирішив кудись перевезти свої транспортні засоби. Зрозуміло, жителів і гостей столиці таке видовище здивувало.

Для того, щоб всі машини помістилися, довелося використовувати причіп. Отже, на відео потрапили Ferrari California, Lamborghini Gallardo Spyder і відразу два Mercedes SLS AMG. Вартість кожного автомобіля – близько $200 000.

На відео показали відразу чотири рідкісних суперкари. Instagram vehicles.exclusive

Навіть незважаючи на те, що всі ці автомобілі не можна назвати новими, і кожен з них вже отримав свого наступника в модельному ряду, вони все ще дивують ентузіастів та простих перехожих своїм ефектним виглядом.

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