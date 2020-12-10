Euro NCAP перетворила на "мотлох" 7 нових автомобілів

Незалежна європейська організація Euro NCAP провела чергову серію краш-тестів. На цей раз жорстким випробуванням піддали 7 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба організації. Euro NCAP провела четверту серію краш-тестів 2020 року.

За останніми протоколами організації випробуванню піддали сім автомобілів різних марок і класів, включаючи електромобіль. П'ять з них – Audi A3 Sportback, SEAT Leon, Isuzu D-Max, Kia Sorento та Land Rover Defender – отримали за результатами випробувань максимально можливий рейтинг "5 зірок". Електричний хетчбек Honda e трошки не дотягнув до лідерів та був удостоєний 4-х "зірок", а ось корейської малолітражки Hyundai i10 дісталося тільки три "зірки".

Audi A3 Sportback поступився за всіма категоріями родинному SEAT Leon euroncap.newsmarket.com

SEAT Leon показав найкращі результати серед всіх учасників фінальних тестів року euroncap.newsmarket.com

Зокрема, Audi A3 Sportback та SEAT Leon побудовані на тій же платформі MQB-II, що і VW Golf VIII. Але обидві моделі отримав центральну подушку для кращого захисту від бічних ударів. Якщо порівнювати рівень безпеки, то родинні моделі концерну VAG дуже близькі за своїми характеристиками, але у Leon, завдяки більш сучасному дизайну і конструкції, рейтинг безпеки виявився вищим ніж у Audi A3 Sportback у всіх чотирьох дисциплінах. "Іспанець" виявився краще підготовлений до захисту дорослих пасажирів (92% vs 89%), краще захищає дітей-пасажирів (88% vs 81%), є більш гуманним по відношенню до пішоходів (71% vs 68%), а його електронні системи мають більш точні настройки (80% vs 73%).

Isuzu D-Max здивував випробувачів оснащенням і високими результатами euroncap.newsmarket.com

Раніше у цьому році пікап Isuzu D-Max був оцінений австралійськими фахівцями NCAP. Деякі тести були повторені Euro NCAP, щоб підтвердити їх результати для моделі для європейського ринку. D-Max відноситься до тієї категорії машин, що не славляться своїми високими результатами в області безпеки, але новий пікап Isuzu здивував випробувачів. Зокрема, він має хороший базовий набір електронних помічників, нову центральну подушку та безпечні підголовники. Єдине, до чого є нарікання, це його агресивне ставлення до інших транспортних засобів при зіткненні, обумовлені його формою, розмірами та масою.

Land Rover Defender оснащений великою кількістю сучасних систем безпеки euroncap.newsmarket.com

Це ж зауваження справедливо для нового Land Rover Defender, який став більше та важче свого попередника. Плюсом новинки є велика кількість сучасних системи допомоги водієві, які запобігають та, наскільки це можливо, пом'якшують наслідкі зіткнення з іншими учасниками дорожнього руху.

Kia Sorento першим серед автомобілів бренду отримав центральну подушку безпеки euroncap.newsmarket.com

Ще один "важковаговик" нинішніх тестів – KIA Sorento. Він отримав цілий ряд оновлень, включаючи першу центральну подушку безпеки від KIA та вдосконалену систему виклику екстреної допомоги e-Call. Все це дозволило зберегти "п'ятизірковий" рейтинг, незважаючи на його невтішні результати фронтального тесту зі зміщенням.

Електричний хетчбек Honda e отримав "тверду четвірку" рейтингу euroncap.newsmarket.com

Мініатюрний електричний хетчбек Honda e уособлює собою новітні досягнення в області екології. Йому не вистачає деяких більш просунутих функцій безпеки, присутніх у Honda Jazz, але, тим не менш, він отримав високий "чотиризірковий" рейтинг у тестах Euro NCAP.

Hyundai i10 завоював всього три "зірки" Euro NCAP euroncap.newsmarket.com

Аутсайдером фінального заліку став корейський хетчбек Hyundai i10. При фронтальному ударі з повним перекриттям манекен зісковзнув під ремінь безпеки, крім того, електронні системи автомобіля мають меньшу функціональність, ніж аналоги у класі. Все це позначилося на загальному рейтингу новинки, що отримала всього 3 "зірки".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , організація Euro NCAP підвищує вимоги до безпеки і назвала найбезпечніші автомобілі 2019 року.