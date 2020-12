Euro NCAP перетворила на 'мотлох' 7 нових автомобілів

Незалежна європейська організація Euro NCAP провела чергову серію краш-тестів. На цей раз жорстким випробуванням піддали 7 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба організації. Euro NCAP провела четверту серію краш-тестів 2020 року.

За останніми протоколами організації випробуванню піддали сім автомобілів різних марок і класів, включаючи електромобіль. П'ять з них – Audi A3 Sportback, SEAT Leon, Isuzu D-Max, Kia Sorento та Land Rover Defender – отримали за результатами випробувань максимально можливий рейтинг "5 зірок". Електричний хетчбек Honda e трошки не дотягнув до лідерів та був удостоєний 4-х "зірок", а ось корейської малолітражки Hyundai i10 дісталося тільки три "зірки".

Зокрема, Audi A3 Sportback та SEAT Leon побудовані на тій же платформі MQB-II, що і VW Golf VIII. Але обидві моделі отримав центральну подушку для кращого захисту від бічних ударів. Якщо порівнювати рівень безпеки, то родинні моделі концерну VAG дуже близькі за своїми характеристиками, але у Leon, завдяки більш сучасному дизайну і конструкції, рейтинг безпеки виявився вищим ніж у Audi A3 Sportback у всіх чотирьох дисциплінах. "Іспанець" виявився краще підготовлений до захисту дорослих пасажирів (92% vs 89%), краще захищає дітей-пасажирів (88% vs 81%), є більш гуманним по відношенню до пішоходів (71% vs 68%), а його електронні системи мають більш точні настройки (80% vs 73%).

Раніше у цьому році пікап Isuzu D-Max був оцінений австралійськими фахівцями NCAP. Деякі тести були повторені Euro NCAP, щоб підтвердити їх результати для моделі для європейського ринку. D-Max відноситься до тієї категорії машин, що не славляться своїми високими результатами в області безпеки, але новий пікап Isuzu здивував випробувачів. Зокрема, він має хороший базовий набір електронних помічників, нову центральну подушку та безпечні підголовники. Єдине, до чого є нарікання, це його агресивне ставлення до інших транспортних засобів при зіткненні, обумовлені його формою, розмірами та масою.

Це ж зауваження справедливо для нового Land Rover Defender, який став більше та важче свого попередника. Плюсом новинки є велика кількість сучасних системи допомоги водієві, які запобігають та, наскільки це можливо, пом'якшують наслідкі зіткнення з іншими учасниками дорожнього руху.

Ще один "важковаговик" нинішніх тестів – KIA Sorento. Він отримав цілий ряд оновлень, включаючи першу центральну подушку безпеки від KIA та вдосконалену систему виклику екстреної допомоги e-Call. Все це дозволило зберегти "п'ятизірковий" рейтинг, незважаючи на його невтішні результати фронтального тесту зі зміщенням.

Мініатюрний електричний хетчбек Honda e уособлює собою новітні досягнення в області екології. Йому не вистачає деяких більш просунутих функцій безпеки, присутніх у Honda Jazz, але, тим не менш, він отримав високий "чотиризірковий" рейтинг у тестах Euro NCAP.

Аутсайдером фінального заліку став корейський хетчбек Hyundai i10. При фронтальному ударі з повним перекриттям манекен зісковзнув під ремінь безпеки, крім того, електронні системи автомобіля мають меньшу функціональність, ніж аналоги у класі. Все це позначилося на загальному рейтингу новинки, що отримала всього 3 "зірки".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , організація Euro NCAP підвищує вимоги до безпеки і назвала найбезпечніші автомобілі 2019 року.