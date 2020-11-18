ЄС готує екостандарт Євро-7: паливні авто опинилися під загрозою

Влада ЄС готуються ввести більш суворі норми викидів з вихлопних газів – Євро-7. Автопромисловість побоюється, що новий екостандарт може бути настільки суворим, що доведеться повністю зупинити виробництво паливних автомобілів.

Про це повідомляє видання Autoblog. Підкреслюється, що специфікації нового стандарту Євро-7 опублікують до кінця року. Що саме буде в них прописано, точно невідомо, однак експерти сходяться на думці, що нові норми будуть набагато суворіше від тих, які встановлені нинішнім стандартом Євро-6. Мета нововведення – досягнення цілей Паризької угоди із захисту клімату, згідно з яким рівень вуглекислого газу, що генерується в тому числі автомобілями, повинен бути зведений до мінімуму.

"З введенням планованого стандарту EU-7 комісія ЄС де-факто заборонить автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння з 2025 року, – цитує видання главу Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA) Хильдегарда Мюллера.

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