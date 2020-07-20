Ердоган дав 'зелене світло' турецьким електромобілям

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заклав перший камінь у фундамент майбутнього заводу в Бурсі з виробництва першого турецького електрокара. Йдеться про електричний кросовер TOGG, який було представлено минулого року.

За словами турецького лідера, завод буде побудовано за 1,5 року, а перший автомобіль виїде з його конвеєра в останньому кварталі 2022 року.

На цьому місці буде розташований завод TOGG. Фото: trtworld.com

Ердоган зазначив, що цей проєкт – мрія завдовжки в 60 років, оскільки це не просто електрокар, а перший автомобіль повністю вітчизняного виробництва.

Електричний кросовер TOGG. Фото: motor1.com

"Сьогодні ми починаємо будувати не просто фабрику. Це величезний виробничий комплекс із різними заводами, який докорінно змінить сприйняття поняття фабрики людьми", – наводить слова Ердогана видання TRT World.

Електричний кросовер TOGG. Фото: motor1.com

Історія першого турецького електрокара почалася з червня 2018 року, коли турецькі компанії Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell, а також Союз турецьких бірж і торгових палат створили Турецьку ініціативну групу з виробництва автомобілів (TOGG). Крім вже представленого електричного кросовера, TOGG планує запустити до 2030 року ще чотири моделі (серед них, зокрема, буде і седан). Всього на новому заводі будуть випускати 175 000 машин на рік, спочатку тут будуть працювати 5 000 осіб, а пізніше персонал розширять до 20 000.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що нові електромобілі будуть заряджатися в 5 разів швидше, ніж теперішні.