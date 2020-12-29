Ентузіаст BMW показав тюнінг-проєкт купе М2 Turbomeister

Любитель BMW з Чехії показав свій ефектний проєкт тюнінгу купе BMW M2 Competition, який отримав, крім стильного дизайну, потужний 520-сильний мотор.

Про це повідомляє портал Carscoops. За основу для свого проєкту шанувальник BMW взяв уже "прокачану" BMW M2 Competition 2018 року. А натхненням для створення машини послугував концептуальний BMW 2002 Hommage Turbomeister, представлений в 2016 році.

Основою для проєкту послугував BMW M2 Competition 2018 року carscoops.com

Концепт BMW 2002 Hommage Turbomeister показали в 2016 році carscoops.com

Автомобіль забарвлений в оригінальний помаранчевий колір Inka 22, який використовувався компанією BMW для моделі 2002. Він вдало контрастує з чорними кузовними панелями капота та багажника, "чорними спідницями" від AC Schnitzer та декоративними смугами уздовж поясної лінії. Фірма Alpha-N прикрасила карбоновий дах.

Автомобіль забарвлений в оригінальний помаранчевий колір Inka 22, який використовувався компанією BMW для моделі 2002 carscoops.com

Також купе оснастили спортивною титановою вихлопною системою Akrapovic із "прямотоком" та чотирма чорними патрубками, інтегрованими в масивний дифузор. Чорні легкосплавні 19-дюймові диски від BBS доповнюють стильний вигляд машини.

Купе оснастили вихлопною системою Akrapovic з "прямотоком" і 4-ма чорними патрубками, інтегрованими у дифузор carscoops.com

На машину встановили комплект спортивних пружин і амортизаторів від AST. Спереду встановили компактні 6-поршневі гальма Nashin, що дозволило знизити безпружинну масу на 16 кг. А всього за рахунок модернізації різних елементів машини її масу вдалося знизити більш ніж на 110 кг.

M2 CSL Turbomeister отримав впускний колектор Eventuri, а також низку інших змін, що дозволило довести потужність 3-літрової рядної "шістки" до 520 к.с. (+110 к.с.), а крутний момент підняти до 660 Нм (110 Нм). У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КП DCT.

Внаслідок тюнінга на розгін до першої "сотні" купе потрібно трохи більш ніж 4 секунди, а максимальна швидкість досягає 280 км/год із пакетом M Driver's Package.

Максимальна швидкість купе досягає 280 км/год із пакетом M Driver's Package carscoops.com

Салон купе оброблений карбоном, алькантарою та перфорованою шкірою. Коли відчиняються двері, світлодіодні ліхтарі проєктують на підлогу оригінальну символіку BMW із зображенням турбіни.

Коли відчиняються двері, світлодіодні ліхтарі проєктують на підлогу оригінальну символіку BMW із зображенням турбіни carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, тюнінг-ательє Manhart побудувало "незаконний" BMW, а в Німеччині продали BMW із пробігом всього 428 км.