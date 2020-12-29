Ентузіаст BMW показав тюнінг-проєкт купе М2 Turbomeister

Любитель BMW з Чехії показав свій ефектний проєкт тюнінгу купе BMW M2 Competition, який отримав, крім стильного дизайну, потужний 520-сильний мотор.

Про це повідомляє портал Carscoops. За основу для свого проєкту шанувальник BMW взяв уже "прокачану" BMW M2 Competition 2018 року. А натхненням для створення машини послугував концептуальний BMW 2002 Hommage Turbomeister, представлений в 2016 році.

Автомобіль забарвлений в оригінальний помаранчевий колір Inka 22, який використовувався компанією BMW для моделі 2002. Він вдало контрастує з чорними кузовними панелями капота та багажника, "чорними спідницями" від AC Schnitzer та декоративними смугами уздовж поясної лінії. Фірма Alpha-N прикрасила карбоновий дах.

Також купе оснастили спортивною титановою вихлопною системою Akrapovic із "прямотоком" та чотирма чорними патрубками, інтегрованими в масивний дифузор. Чорні легкосплавні 19-дюймові диски від BBS доповнюють стильний вигляд машини.

На машину встановили комплект спортивних пружин і амортизаторів від AST. Спереду встановили компактні 6-поршневі гальма Nashin, що дозволило знизити безпружинну масу на 16 кг. А всього за рахунок модернізації різних елементів машини її масу вдалося знизити більш ніж на 110 кг.

M2 CSL Turbomeister отримав впускний колектор Eventuri, а також низку інших змін, що дозволило довести потужність 3-літрової рядної "шістки" до 520 к.с. (+110 к.с.), а крутний момент підняти до 660 Нм (110 Нм). У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КП DCT.

Внаслідок тюнінга на розгін до першої "сотні" купе потрібно трохи більш ніж 4 секунди, а максимальна швидкість досягає 280 км/год із пакетом M Driver's Package.

Салон купе оброблений карбоном, алькантарою та перфорованою шкірою. Коли відчиняються двері, світлодіодні ліхтарі проєктують на підлогу оригінальну символіку BMW із зображенням турбіни.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, тюнінг-ательє Manhart побудувало "незаконний" BMW, а в Німеччині продали BMW із пробігом всього 428 км.