Embraer представив концепт літаючого "дома на колесах"
Бразильська авіаційна компанія Embraer показала незвичайний концепт літаючого "дома на колесах" з автономним управлінням та іншими інноваційними функціями.
"Як буде виглядати бізнес-авіація в найближчі 50 років?" Таке питання поставили собі в компанії Embraer, яка в минулому році відсвяткувала свій півстолітній ювілей.
Інженери і дизайнери компанії взяли на себе завдання відповісти на це питання і представили концепцію Pulse. Це досить футуристичний підхід до поїздок, але не можна сказати, що це неможливо.
Pulse eVTOL передбачає подорож в повністю автономному режимі на електротязі. На землі – це "будинок на колесах" з великою кількістю житлового простору. Після вибору пункту призначення колісний транспортний модуль доставить капсулу з пасажирами в аеропорт, а там його замінять на авіаційний модуль, який забезпечить переміщення по повітрю. Після приземлення знову відбувається процес заміни "крил" на "колеса".
Концепція Pulse, як і багато проектів, – це не просто фантазія її творців, яка буде забута в найближчі роки. Безумовно, сьогодні реалізувати такий сміливий проект досить складно. Але технології не стоять на місці, і, можливо, через 10-15 років вона знайде застосування.
OBOZREVATEL неодноразово розповідав про плани різних автомобільних компаній зайнятися підкоренням повітряного простору. Наприклад, свою концепцію транспорту майбутнього представила компанія Hyundai. Нещодавно про свої авіаційних амбіції заявили в компанії Porsche, а Toyota оприлюднила плани інвестувати $ 394 млн у створення електричних аеротаксі.