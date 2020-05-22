Embraer представив концепт літаючого "дома на колесах"

Бразильська авіаційна компанія Embraer показала незвичайний концепт літаючого "дома на колесах" з автономним управлінням та іншими інноваційними функціями.

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

"Як буде виглядати бізнес-авіація в найближчі 50 років?" Таке питання поставили собі в компанії Embraer, яка в минулому році відсвяткувала свій півстолітній ювілей.

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Інженери і дизайнери компанії взяли на себе завдання відповісти на це питання і представили концепцію Pulse. Це досить футуристичний підхід до поїздок, але не можна сказати, що це неможливо.

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Pulse eVTOL передбачає подорож в повністю автономному режимі на електротязі. На землі – це "будинок на колесах" з великою кількістю житлового простору. Після вибору пункту призначення колісний транспортний модуль доставить капсулу з пасажирами в аеропорт, а там його замінять на авіаційний модуль, який забезпечить переміщення по повітрю. Після приземлення знову відбувається процес заміни "крил" на "колеса".

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Концепт Embraer Pulse eVTOL executive.embraer.com

Концепція Pulse, як і багато проектів, – це не просто фантазія її творців, яка буде забута в найближчі роки. Безумовно, сьогодні реалізувати такий сміливий проект досить складно. Але технології не стоять на місці, і, можливо, через 10-15 років вона знайде застосування.

OBOZREVATEL неодноразово розповідав про плани різних автомобільних компаній зайнятися підкоренням повітряного простору. Наприклад, свою концепцію транспорту майбутнього представила компанія Hyundai. Нещодавно про свої авіаційних амбіції заявили в компанії Porsche, а Toyota оприлюднила плани інвестувати $ 394 млн у створення електричних аеротаксі.

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