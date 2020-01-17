Лімузин для стрільби і тарану: авто з охорони Путіна продають за $140 000

У Росії продають ексклюзивний Mercedes-Benz G55 AMG середини 00-х. Позашляховик примітний своїм виконанням, але, що ще більш цікаво, раніше він належав кортежу президента РФ.

Про незвичайний автомобілm розповів YouTube-проект "ПриветТачка". Президентський Гелендваген відрізняється подовженим кузовом та оснащенням, яке не зустрінеш на серійному автомобілі.

Mercerdes з охорони Путіна Royal Motors

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Кузов машини розтягнутий на 58 см, при цьому його задні двері – розсувні, а замість кришки багажника встановлені вертикально орієнтовані дверцята. З таким тюнінгом автомобіль більше схожий на елітну маршрутку, проте такий апгрейд зробили з практичної точки зору: щоб охорона могла відстрілюватися на ходу (тобто, з відкритими дверима) у разі нападу на Володимира Путіна.

Mercerdes з охорони Путіна Royal Motors

Mercerdes з охорони Путіна Royal Motors

Mercerdes з охорони Путіна Royal Motors

Ну а якщо раптом президент відчув би потенційну загрозу, він зміг би посадити охорону прямо на кузов автомобіля для більшої пильності – для цього передбачені спеціальні підніжки та масивні поручні.

Салон такого Mercedes-Benz G55 AMG оброблений рельєфним алюмінієм, в центральній частині встановлені сидіння, які повертаються на 360 градусів, а ззаду – пара відкидних лавок, як у бортової вантажівки. Крім того, всередині також є поручень для сталого ведення вогню на ходу,

Mercerdes з охорони Путіна Royal Motors

Mercerdes з охорони Путіна Royal Motors

Також у "путінського" Mercerdes є дзеркала заднього виду для задніх пасажирів, система Пелена-7 2М (блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв) і посилена передня частина, якої можна таранити все на своєму шляху у разі потреби. Під капотом встановлений 5,4-літровий V8 потужністю близько 507 к.с. Колеса і гальмівна система – від більш потужного G65 AMG.

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Продають екзотичну машину у матовому забарвленні за 140 000 доларів.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в гаражі знайшли кинутий Mercedes, який згодом продали за 800 000 доларів.

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