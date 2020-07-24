Елітний кортеж проїхав по зустрічній в центрі Києва

Кортеж з дорогими авто грубо порушив ПДР у Києві.

На відео показали, як в центрі Києва кортеж з двох преміальних автомобілів – Mercedes G-class і Toyota Land Cruiser 200 – порушує ПДР і проїжджає зустрічною смугою прямо перед авто поліції.

Ролик розмістили на сторінці vehicles.exclusive в Instagram. У записі до відео зазначено, що пригода сталася біля стадіону "Динамо".

Видно, як автомобілі повільно виїжджають на зустрічну смугу. Куди поспішати, якщо їдеш проти руху? Цікаво, що все відбувається прямо перед патрульним Toyota Prius поліції, але з боку правоохоронців немає жодної реакції.

Скриншот Instagram vehicles.exclusive

Інші учасники руху, аби уникнути аварійної ситуації в потенційно небезпечних умовах, сповільнюються та пропускають порушників.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про різні способи перевірки наявності штрафу, які будуть в нагоді багатьом порушникам ПДР в Україні.