Електронні права і техпаспорт: як вони виглядатимуть

Олексій Гончарук поділився прогресом в роботі над додатком "Дія" для електронних водійських прав, розробкою якого зайняті в Міністерстві цифрової трансформації.

Про це прем'єр-міністр повідомив в своєму Facebook, продемонструвавши презентацію додатку. Також Гончарук розповів, що на даний момент до тестування платформи залучені 5000 українців.

Права в смартфоні – новий додаток Дія для водіїв

Додаток "Дія" надасть доступ як до електронної копії посвідчення водія, так і до техпаспорту на авто. На відео можна оцінити сучасний простий дизайн інтерфейсу, проте повний функціонал поки невідомий.

На даний момент робота платформи вдосконалюється – розробники збирають відгуки тестувальників і вносять необхідні корективи. Точні терміни виходу програми у вільний доступ ще не визначені.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують повернути обов'язковий техогляд.

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