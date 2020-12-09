Електромобілі з великим запасом ходу небезпечні для здоров'я людей – дослідження

Електромобілі з великим запас ходу часто важать більше, ніж їхні бензинові та дизельні аналоги, а це значить, що вони викидають більше дрібних зважених часток, які утворюються внаслідок тертя гальм і шин при уповільненні чи зупинці. У свою чергу ці частки небезпечні для органів дихання людини.

До таких висновків у своєму дослідженні прийшла міжнародна Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development, скорочено – OECD), пише Treehugger. Як заявляють його автори, шкідливий дрібний пил у вигляді частинок PM2,5 та PM10 утворюється під час зносу коліс і гальмівної системи у будь-якого автомобіля, але у випадку з електромобілями він виділяється відчутно інтенсивніше. І це безпосередньо пов'язано саме з підвищеною вагою електрокарів через тягову батарею: для порівняння, Volkswagen Golf 8 в базовій версії важить близько 1300 кг, а електричний ID.3 – 1600 кг. Будь-яку з цих мас потрібно зупинити, однак через те, що електрокар важчий, у нього більше тертя між шиною і дорогою, отже, при зносі комплектуючих збільшуються викиди дрібних частинок.

У дослідженні наголошується, що електромобілі викидають на 9% менше часток PM10, але з більш небезпечними для здоров'я PM2,5 ситуація змінюється. Машини із запасом ходу до 160 км (а таких небагато) виділяють на 13% менше частинок, ніж бензинові та дизельні моделі, але автомобілі з пробігом близько 480 км викидають цих часток на 8% більше.

Відзначимо, що PM2,5 і PM10 є тонкодисперсними частками (по суті, дуже дрібним пилом), які містяться в абсолютному будь-якому повітряному просторі, але найбільше їхня присутність спостерігається у великих містах. Серед іншого, такі частинки утворюються саме при зносі шин: покришки стираються в дрібну крихту при терті, яка спочатку осідає на асфальті, а потім піднімається в повітря. Вважається, що частки PM2,5 і PM10 призводять до ряду проблем зі здоров'ям – від розвитку бактеріальних і гребкових інфекцій до фіброзу та раку.

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