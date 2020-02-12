Електромобілі вперше перевершили авто на механіці: що сталося

У США вперше в історії електромобілів було продано більше, ніж машин, які оснащені МКПП. Про це свідчить статистика продажу нових авто за 2019 рік.

У минулому році американці купили 17,1 млн автомобілів, і, як пише Green Car Reports, якщо частка електрокарів від цього числа склала 1,6%, то на рахунку автомобілів на "механіці" лише 1,1% від всього ринку. При цьому ще у 2018-му році з невеликим, але все ж випередженням, машини з класичним перемиканням передач перевершували "електрички" (1,6% проти 1,5%).

paultan.org

Такий стан справ свідчить про те, що електромобілі – наступають, а авто на "механіці" – вмирають. Експерти впевнені: з кожним роком американці все частіше будуть відмовлятися від ТС з "олдускульним" керуванням і все частіше будуть пересідати на розеткові авто. Згідно з очікуваннями, на початку 2020-х років продаж авто з механічною коробкою передач в Америці без сумнівів впаде нижче позначки у 1%.

Поки що електромобілі коштують дорого (вони обходяться у більші гроші, ніж бензинові та дизельні аналоги), тому стрімкого захоплення ринку від них очікувати найближчим часом не варто. Однак урядові пільги на придбання EV стимулює їх поширення, а для традиційних авто такі преференції, навпаки, смерті подібно. "Підливають масла у вогонь" і нові вимиоги норм викидів, які чи не кожного року стають більш жорсткими: це змушує виробників відмовлятися від існуючих розробок і впроваджувати нові технології. До всього цього додається і споживчий фактор – молоде платоспроможне покоління потребує більше в автомобілях, які істотно "полегшують життя", а не приносять задоволення від водіння.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував список речей, які скоро помруть в автомобілях. У цьому списку, серед іншого, є і механічна коробка передач.

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