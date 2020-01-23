Електромобілі виявилися зручнішими, ніж багато хто очікував

Багато хто вважає, що електромобілі не такі вже й зручні у користуванні. Однак недавнє дослідження Американської автомобільної асоціації (AAA) показало, що це не так.

Як з'ясував OBOZREVATEL, експерти організації опитала близько 40 000 власників електрокарів на предмет різних побоювань, головні з яких – недостатній запасу ходу та неможливість подорожувати на великі відстані через відсутність масової зарядної інфраструктури. Як виявилося, зв'язуватися з "електричками" перед їх купівлею боялися 91% респондентів, однак під час перших місяців експлуатації їх побоювання зійшли нанівець.

thedetroitbureau.com

Але яку ж конкретно картину надало опитування? Давайте подивимося по пунктах:

переважна більшість опитаних (у 71% з них це був перший придбаний електрокар) а саме 96%, заявили, що знову придбають електромобіль, коли прийде час купувати нову машину;

78% опитаних мають в своєму гаражі не тільки електромобіль, але й авто з ДВЗ, при цьому 87% частіше використовують розеткове авто;

43% респондентів стали частіше і більше їздити після того, як пересіли на електрокар;

в середньому власники EV проїжджають у день 64 км, при цьому 75% з них заряджають своїх автомобілі будинку, що говорить про те, що зазвичай вони починають день з повною батареєю.

лише 5% опитаних заявили, що після покупки електромобіля їх "влада на дорозі" закінчилася.

thedetroitbureau.com

В цілому в AAA зазначають, що багато автовласників скептично ставляться до електромобілів через "негативну громадську думку", але як тільки вони пересідають на них, будь-які сумніви зникають, оскільки особиста практика свідчить про протилежне.

Крім того, електромобілі є ще й більш вигідними в експлуатації (хоча їх вартість при купівлі, безсумнівно, більша). Як підкреслили в ААА, при щорічному пробігу у 24 000 км американський власник EV витрачає на "заправку" 546 доларів, тоді як господар бензинового авто – 1255 доларів. А оскільки в електрокарах немає необхідності замінювати масло та фільтри, витрати на з технічне обслуговування у середньому становить приблизно 330 доларів, тоді як ТО традиційного авто обходиться приблизно у 949 доларів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про причини падіння запасу ходу електромобілів взимку і дав поради про те, як зберегти енергію.

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