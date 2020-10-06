Електромобілі та звичайні авто порівняли за вартістю ремонту та обслуговування

Американські аналітики провели дослідження і з'ясували на практиці, на скільки ж електромобілі і близькі до них гібриди вигідніше з точки зору експлуатації та обслуговування у порівнянні зі звичайними авто. Виявилося, що "розеткові" авто вимагають грошей у два рази менше.

Відповідний аналіз був проведений американським споживчим журналом Consumer Reports. Експерти видання зібрали дані про пробіги та витрати на авто серед власників машин самих різних класів. Після цього вони розбили автомобілі на три групи в залежності від пробігу – 0-50 тис, миль (0-80 тис. км), 50-100 тис. миль (80-161 тис. км) 100-200 тис. миль (161-322 тис. км), і прорахували для кожної з них вартість володіння автомобілем за одну пройдену милю (1,6 км). В кінці експерти також вирахували середній показник витрат.

У підсумку, вийшли наступні результати:

Як випливає з таблиці, в середньому обслуговування електромобілів і гібридів обходиться у $0,030-0,031, тоді як паливні авто демонструють набагато більшу суму – $0,061. Водночас в міру збільшення пробігу витрати очікувано ростуть на всі типи автомобілів. Не обійшлося і без такої цікавої деталі, як те, що до 160 000 км пробігу електромобілі вимагають менше грошей, ніж гібриди, а після – навпаки, відчутно поступаються їм. Найімовірніше, така різниця настає через те, що з часом гібриди потребують заміни батарей через поєднання деградації елементів живлення і їх невеликої ємності.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що поліцейські США підрахували, скільки грошей їм заощадила Tesla Model 3 за рік експлуатації.