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5 грудня • оновлено в 16:27
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Електромобілі будуть дешевшати: ціни на батареї знижуються

1.8т
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Не секрет, що висока вартість електромобілів обумовлена чималими цінами на виробництво АКБ, тому новина про те, що ось уже як 10 років останні неухильно дешевшають, відверто обнадіює.

Згідно зі свіжими дослідженнями Bloomberg, в цьому році середні ціни на літій-іонні батареї для електрокарів в середньому знизилися приблизно до 156 доларів за 1 кВтг, що приблизно на 87% нижче, ніж в 2010 році (більше 1100 доларів за 1 кВтг).

При цьому тенденція до зниження збережеться і в майбутньому: очікується, що у 2023 році 1 кВтг батареї буде обходиться автовиробникам приблизно в 100 доларів. А коли буде подолано рубіж у 100 доларів, що трапиться вже у 2024 році, електромобілі почнуть порівнюватися в ціні з бензиновими та дизельними автомобілями, вважають експерти.

Інфографіка зниження середньої ціни на електромобільні батарею за 2010-2019 роки

Інфографіка зниження середньої ціни на електромобільні батарею за 2010-2019 роки

Bloomberg

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Які ж причини зниження вартості електромобільної батареї? По-перше, збільшення попиту на них: чим більше замовлень, тим дешевше виробництво. А по-друге, постійне вдосконалення та здешевлення технологій виробництва: зокрема, погляд інженерів спрямований на створення АКБ зі стабільно високою щільністю енергії з використанням катодів.

Іншими ж словами можна сказати, що помітне здешевлення електромобілів станеться тоді, коли вони стануть масовими. Ну а ринковий попит та розвиток технологій цього тільки посприяють.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі цены
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