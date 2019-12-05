Електромобілі будуть дешевшати: ціни на батареї знижуються

Не секрет, що висока вартість електромобілів обумовлена чималими цінами на виробництво АКБ, тому новина про те, що ось уже як 10 років останні неухильно дешевшають, відверто обнадіює.

Згідно зі свіжими дослідженнями Bloomberg, в цьому році середні ціни на літій-іонні батареї для електрокарів в середньому знизилися приблизно до 156 доларів за 1 кВтг, що приблизно на 87% нижче, ніж в 2010 році (більше 1100 доларів за 1 кВтг).

При цьому тенденція до зниження збережеться і в майбутньому: очікується, що у 2023 році 1 кВтг батареї буде обходиться автовиробникам приблизно в 100 доларів. А коли буде подолано рубіж у 100 доларів, що трапиться вже у 2024 році, електромобілі почнуть порівнюватися в ціні з бензиновими та дизельними автомобілями, вважають експерти.

Інфографіка зниження середньої ціни на електромобільні батарею за 2010-2019 роки Bloomberg

Які ж причини зниження вартості електромобільної батареї? По-перше, збільшення попиту на них: чим більше замовлень, тим дешевше виробництво. А по-друге, постійне вдосконалення та здешевлення технологій виробництва: зокрема, погляд інженерів спрямований на створення АКБ зі стабільно високою щільністю енергії з використанням катодів.

Іншими ж словами можна сказати, що помітне здешевлення електромобілів станеться тоді, коли вони стануть масовими. Ну а ринковий попит та розвиток технологій цього тільки посприяють.

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