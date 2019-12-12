Електромобіль Volkswagen ID.3 отримав свій голос

Електромобіль Volkswagen ID.3 отримав своє звучання – інженери компанії додали в конструкцію звуковий синтезатор, "озвучує" авто під час руху.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Однією з проблем сучасних електрокарів є їх безшумність. Це може привести до ДТП, так як рухається електромобіль не відтворює звичного машинам з ДВС звуку працюючого двигуна і його не чують інші учасники руху.

Volkswagen ID.3 volkswagen.com

Проблема здається надуманою, так як багато пішоходи ходять по вулицях в навушниках і взагалі нічого не чують. Проте, в компанії Volkswagen вирішили продемонструвати свою соціальну відповідальність і забезпечити новий електричний хетчбек ID.3 звуковим синтезатором. Нагадаємо, що новинка дебютувала у вересні нинішнього року на автошоу у Франкфурті. Щоб прослухати, як звучить електромобіль, натисніть на помаранчеву стрілку на фото нижче.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen розширить сімейство автомобілів на електротязі.

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