Електромобіль Tesla заглух посеред дороги: його врятував бензин

Віталій Сазонов Новини 13:00, 10.08.2020 Оновлено: 13:50, 10.08.2020

Досить цікавий випадок стався на одній з трас США. Автомобіліст, що проїжджав повз, помітив електромобіль Tesla Model S, який був змушений зупинитися біля дороги через низький заряд батареї. Яке ж було здивування очевидця, коли власник Тесли попросив у нього "трохи бензину".

Як випливає з ролика, власник електромобіля підійшов до небайдужого водія (останній вирішив зупинитися і з'ясувати, що ж сталося з його Tesla), і поцікавився, чи не знайдеться у нього пальне. Чоловік, який прийшов на допомогу, не зміг втриматися від сміху, але трохи пізніше все стало ясно – виявилося, що в багажнику Тесли був паливний генератор Хонда, який водій Model S возить з собою для екстрених ситуацій.

Електромобіль Тесла "заправили" бензином.
Скріншот відео
Електромобіль Тесла "заправили" бензином.
Скріншот відео

У підсумку, автор відео відлив трохи бензину в каністру господаря Тесла, завдяки чому той зміг поповнити запас генератора і приступити до підзарядки електричного ліфтбека.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні з'явилася нова найшвидша зарядка для електромобілів.

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