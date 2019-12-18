Електромобіль Tesla виявився популярнішим майже за всі моделі BMW

Електричний седан Tesla Model 3 користується величезним попитом на рідному, американському ринку. Цей факт добре ілюструє порівняння статистики продажу з автомобілями марки BMW.

Як з'ясував OBOZREVATEL, станом на листопад компанія Tesla продала 127 836 "трійок" з початку року. Для порівняння, BMW за цей самий час продала 116 073 од. 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8 серій разом узятих!

Tesla Model 3 carscoops.com

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Наші колеги з Carscoops підкреслюють, що Tesla Model 3 справді вдалося здобути нечувану популярність, хоча автомобіль ще недоступний для широких мас. Причина такого успіху бачиться в поєднанні найкращих у своєму класі показників продуктивності, низької вартості використання та передових технологій. Крім того, експерти прогнозували, що після хвилі перших покупців, які здебільшого є фанатами "Тесли", попит на машину зменшиться, але цього не трапилося – навпаки, він продовжує зростати.

Автомобілі BMW carscoops.com

Tesla Model 3 carscoops.com

Tesla Model 3 carscoops.com

Порівняння з даними про продаж автомобілів BMW показує, як Tesla змінює автомобільну галузь. Незважаючи на те, що на ринку спостерігається попит на кросовери та позашляховики, компанії Ілона Маска вдалося не тільки "закрити пробоїну" на ринку седанів, але й зацікавити широку публіку електрокарами як такими.

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До речі, як очікується, цьогоріч Tesla встановить рекорд постачань. Прогнозується, що вона відвантажить 360 000 – 400 000 автомобілів у всьому світі.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у пікапа Tesla дальність пробігу виявилася на рівні 1000 км.

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