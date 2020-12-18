Електромобіль Tesla відмовився заряджатися за 30-градусного морозу

Власник Tesla Model 3 із Канади поділився незвичайним досвідом експлуатації електрокара в холодну пору. Коли на вулиці температура опустилася до -30 градусів за Цельсієм, машина не захотіла заряджатися. Втім у підсумку седан все ж зміг почати приймати заряд, але тільки з третьої спроби.

Про незвичайний випадок власник "Тесли" розповів у відео на своєму YouTube-каналі TESLAPEG. За його словами, причина відмови зарядки полягала в тому, що в батареї електромобіля замерз гелевий електроліт. Коли машину спробували зарядити вперше, система видавала швидкість заряду в 0 кВт год. У цей момент рівень заряду батарей становив 11%. Тоді канадець вирішив під'єднатися до іншого терміналу, але й там його спроби виявилися безуспішними – автомобіль або видавав помилку зарядки, або повідомляв про нульову швидкість заряду. До цього моменту батарея втратила вже 1% енергії, опустившись до 10% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Після цього господар Model 3 поїхав до ще одного чарджера, який був на відстані 2 км. За цей час акумулятор машини сів до критичних 2%, але, на щастя, ризик виявився виправданим – цього разу автомобіль зміг "законектитися".

З огляду на це, блогер дійшов висновку, що за таких сильних морозів автомобіль може заряджатися лише після того, як прогрівається його батарея. А для цього потрібно проїхати хоча б невелику відстань – 10 кілометрів буде цілком достатньо.

Як раніше писав OBOZREVATEL: