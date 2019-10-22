Електромобіль Nissan Leaf перетворився в кросовер

Тепер в модельній гаммі Nissan з'явився електричний кросовер з примітними характеристиками, який зможе змагатися з Audi e-tron quattro, Mercedes EQC і Jaguar I-Pace.

Знімки перспективної моделі Nissan Ariya виявилися в розпорядженні ресурсу Creative Trend. Офіційна ж прем'єра новинки відбудеться 23 жовтня в рамках автосалону в Токіо.

Електромобіль Nissan Ariya 2020 http://creative311.com

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Цікаво, що електричний кросовер Ніссан Арія став першим автомобілем, побудованим на новій модульній платформі CMF-EV. Але технічною частиною з автомобілем поділився Ніссан Ліф.

Електромобіль Nissan Ariya 2020 http://creative311.com

Електромобіль Nissan Ariya 2020 http://creative311.com

Але Ariya виявиться набагато могутніше — точні характеристики не розкривають, але обіцяють розгін до 100 км / год менш ніж за 5 с.

Електромобіль Nissan Ariya 2020 http://creative311.com

Акумуляторна батарея неназваної ємності з рідинним охолодженням дозволить подолати 480 км на одній зарядці. Дані наведені відповідно до Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA). Фахівці відомства відомі строгістю розрахунків і об'єктивністю результатів, максимально наближених до реальних умов експлуатації. Тому 480 км — дуже серйозна заявка.

Електромобіль Nissan Ariya 2020 http://creative311.com

Варто визнати, що виглядає новий Ніссан свіжо і лаконічно. У той же час, кросовер отримав модний купеподібний силует, що відповідає його динамічним характеристикам.

Задні ліхтарі об'єднані суцільною лінією, а безпосередньо кузов отримав двобарвне забарвлення з чорним дахом.

Jaguar I-Pace — один із суперників www.jaguar.com

Audi e-tron quattro — один із суперників www.audi.com

Mercedes-Benz EQC — один із суперників www.mercedes-benz.com

На автошоу Nissan Ariya 2020 представлять в якості концепту, але не дайте себе обдурити. Швидше за все, серійний варіант буде виглядати майже без змін. На це натякають дуже вже прості ручки дверей і далеко не футуристичний салон.

Як повідомляє OBOZREVATEL, популярність електромобілів тільки росте. Тому все більше виробників приєднується до руху EV:

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