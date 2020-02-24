Електромобіль і гібрид: в об'єктиви потрапив Range Rover 2022

Новий Range Rover 2022 отримає гібридну і електричну модифікації.

Четверте покоління Range Rover випускається з 2012 року, тому прийшов час для нової генерації британського кросовера. Тестовий автомобіль попався фотошпигунам в Північній Європі, де автомобіль випробовують в складних кліматичних умовах.

Range Rover 2022 motor1.com

Новини Кросовер Jaguar готується до оновлення

На фото видно, що новинка стане трохи більшим за свого попередника. Очікується, що зовнішній вигляд моделі збереже класичні риси, властиві всім поколінням Range Rover. Але найцікавіше очікується під масивним капотом ...

Range Rover 2022 motor1.com

Range Rover 2022 motor1.com

З урахуванням активного впровадження електричних технологій і постійного тиску на автовиробників з боку екологів, новий Range Rover отримає гібридні і електричні версії. Уважний читач заперечить, що у нинішнього покоління вже є серійний гібридний кросовер Range Rover Р400е, який можно підзаряджати (PHEV) .

Гібридний Range Rover P400e здатний долати на електротязі до 51 км media.landrover.com

Так, дійсно, все вірно. Але мова йде про абсолютно нову гібридну установку, яка буде конструктивно відрізнятися від нинішньої. Якщо сьогодні електромотор інтегрований в коробку передач, то у новинки електромотор буде розташовуватися ззаду і приводити в рух задні колеса. А привід передніх коліс буде здійснюватися за допомогою 2-літровою бензиновою "четвірки" сімейства Ingenium.

Range Rover 2022 motor1.com

Крім того, в концерні Tata Group, яка є власником Jaguar Land Rover з 2008 року, підтвердили, що продовжать співпрацю з компанією BMW, щодо спільної розробки і використання електричних і гібридних силових агрегатів.

Range Rover 2022 motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Jaguar створили унікальний гіперкар для геймерів.

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