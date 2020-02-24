Головна Новини
24 лютого • оновлено в 14:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Електромобіль і гібрид: в об'єктиви потрапив Range Rover 2022

1.1т
Читати матеріал російською

Новий Range Rover 2022 отримає гібридну і електричну модифікації.

Четверте покоління Range Rover випускається з 2012 року, тому прийшов час для нової генерації британського кросовера. Тестовий автомобіль попався фотошпигунам в Північній Європі, де автомобіль випробовують в складних кліматичних умовах.

Range Rover 2022

Range Rover 2022

motor1.com

Новини
Кросовер Jaguar готується до оновлення

На фото видно, що новинка стане трохи більшим за свого попередника. Очікується, що зовнішній вигляд моделі збереже класичні риси, властиві всім поколінням Range Rover. Але найцікавіше очікується під масивним капотом ...

Range Rover 2022

Range Rover 2022

motor1.com

Range Rover 2022

Range Rover 2022

motor1.com

З урахуванням активного впровадження електричних технологій і постійного тиску на автовиробників з боку екологів, новий Range Rover отримає гібридні і електричні версії. Уважний читач заперечить, що у нинішнього покоління вже є серійний гібридний кросовер Range Rover Р400е, який можно підзаряджати (PHEV) .

Гібридний Range Rover P400e здатний долати на електротязі до 51 км

Гібридний Range Rover P400e здатний долати на електротязі до 51 км

media.landrover.com

Так, дійсно, все вірно. Але мова йде про абсолютно нову гібридну установку, яка буде конструктивно відрізнятися від нинішньої. Якщо сьогодні електромотор інтегрований в коробку передач, то у новинки електромотор буде розташовуватися ззаду і приводити в рух задні колеса. А привід передніх коліс буде здійснюватися за допомогою 2-літровою бензиновою "четвірки" сімейства Ingenium.

Range Rover 2022

Range Rover 2022

motor1.com

Крім того, в концерні Tata Group, яка є власником Jaguar Land Rover з 2008 року, підтвердили, що продовжать співпрацю з компанією BMW, щодо спільної розробки і використання електричних і гібридних силових агрегатів.

Новини
Tata Gravitas: який вигляд має недорогий Land Rover із Індії
Range Rover 2022

Range Rover 2022

motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Jaguar створили унікальний гіперкар для геймерів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
кросовер позашляховик електромобілі Jaguar Land Rover Range Rover новини авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги