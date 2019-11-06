Електромобіль Ford отримав МКПП і салон в стилі Tesla

Ford Mustang несподівано отримав потужну електричну установку, яка видає 900 к.с. Незвичайний автомобіль підготували у співпраці з компанією Webasto.

Як повідомляє OBOZREVATEL, знаменитий масл-кар представили на виставці SEMA в Лос-Анджелесі, присвяченій тюнінгу та автомобільній екзотиці. У парі з електромотором, що розвиває 1355 Нм крутного моменту, працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Ford спільно з Webasto підготував електромобіль ford.com

В цілому електромобілі не потребують перемикання передач, але Ford і Webasto вирішили запропонувати ентузіастам новий досвід. У світі, де електрокари стають дедалі популярнішими, процес залучення в управління машиною втрачає сенс.

Тому КПП, яка розподіляє крутний момент на вимогу водія, демонструє, що навіть в сегменті електромобілів залишається місце для швидкої і захоплюючої їзди.

Ford Mustang оснастили електромотором і механічною КПП ford.com

Безпосередньо компанія Webasto розробила 800-вольтову батарею. Ємність літій-іонного блоку поки не називають. Невідомий і запас ходу. Проте Ford Mustang Lithium (саме так назвали прототип) помітно відрізняється від бензинового купе завдяки дизайну.

У капоті Ford Mustang з'явилися "вікна", крізь які видно мотор ford.com

Тут допрацювали обвіс, додавши нові сплітери, встановили 20-дюймові колісні диски і замінили капот – тепер силову установку можна розглянути крізь два прозорих "вікна".

Інтер'єр Ford Mustang Lithium відрізняється яскравими акцентами ford.com

Інтер'єр також змінився. З'явилася велика кількість декоративних елементів блакитного кольору. Але центральне місце займає вертикальний сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю 10,4 дюйма. Таку тенденцію свого часу почали в компанії Tesla, тепер багато виробників демонструють схожі рішення.

Електромотор Ford Mustang Lithium розвиває 900 к.с. і 1355 Нм крутного моменту ford.com

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