Електромобіль BMW iX: з'явилися фото й подробиці

BMW вивела на тести новий електричний кросовер. Основою для моделі послужив торішній концепт BMW iNEXT.
Очікувалося, що серійний автомобіль успадкує від прототипу й назву. Однак за повідомленнями авторитетного ресурсу BMWblog, що посилається на власні джерела всередині компанії, новий кросовер отримає ім'я BMW iX.
Навіть крізь камуфляж помітно вузькі передні фари BMW iX
motor1.com
Це повністю відповідає ідеології баварського бренду, де всі кросовери автовиробника відносяться до лінійки Х, а літера "i" вказує на приналежність до екологічних моделей. За розмірами новинка може зрівнятися з BMW X5, а головний суперник – Tesla Model X.
BMW iX 2020
motor1.com
BMW iX отримав вузькі передні фари в стилі iNEXT. Також йому дістанеться декоративна панель, виконана в стилі впізнаваної передньої решітки "БМВ".
BMW Vision iNEXT – концепт-провісник серійного електромобіля
bmw.com
Задні ліхтарі наразі повністю сховані під темною плівкою. З огляду на фото, бічна лінія скління матиме більш просту форму.
В інтер'єрі BMW iX помітно вплив BMW Vision iNEXT
motor1.com
Салон зберіг головні елементи прототипу: два екрани, один із яких виконує роль приладового щитка, інший – відповідає за управління мультимедійними функціями.
Салон BMW Vision iNEXT
bmw.com
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