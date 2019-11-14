Електромобіль BMW iX: з'явилися фото й подробиці

BMW вивела на тести новий електричний кросовер. Основою для моделі послужив торішній концепт BMW iNEXT.

Очікувалося, що серійний автомобіль успадкує від прототипу й назву. Однак за повідомленнями авторитетного ресурсу BMWblog, що посилається на власні джерела всередині компанії, новий кросовер отримає ім'я BMW iX.

Навіть крізь камуфляж помітно вузькі передні фари BMW iX motor1.com

Це повністю відповідає ідеології баварського бренду, де всі кросовери автовиробника відносяться до лінійки Х, а літера "i" вказує на приналежність до екологічних моделей. За розмірами новинка може зрівнятися з BMW X5, а головний суперник – Tesla Model X.

BMW iX 2020 motor1.com

BMW iX отримав вузькі передні фари в стилі iNEXT. Також йому дістанеться декоративна панель, виконана в стилі впізнаваної передньої решітки "БМВ".

BMW Vision iNEXT – концепт-провісник серійного електромобіля bmw.com

Задні ліхтарі наразі повністю сховані під темною плівкою. З огляду на фото, бічна лінія скління матиме більш просту форму.

В інтер'єрі BMW iX помітно вплив BMW Vision iNEXT motor1.com

Салон зберіг головні елементи прототипу: два екрани, один із яких виконує роль приладового щитка, інший – відповідає за управління мультимедійними функціями.

Салон BMW Vision iNEXT bmw.com

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