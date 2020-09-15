Електромобіль BMW i4 із запасом ходу 600 км вже на підході

На початку цього року BMW представила концептуальний електроседан i4 і заявила, що з часом він перетворитися на серійну модель. Тепер же німці уточнили, що, незважаючи на проблеми, пов'язані з коронавірусом, вони готові до виробництва новинки – воно почнеться в наступному році.

Про це BMW повідомила в своєму свіжому прес-релізі.

Випускати автомобіль будуть на основному заводі марки в Мюнхені. Для цього компанія провела велику реструктуризацію і адаптацію заводу, що обійшлося їй приблизно у 200 мільйонів євро.

Публічний дебют електромобіля BMW i4 відбудеться в кінці поточного року. Автомобіль складе конкуренцію популярній Tesla Model 3, побудують його на платформі CLAR. У електроседана буде кілька версій, першої з'явиться модифікація з силовою установкою потужністю 390 кВт / 530 к.с. і батареєю ємністю 80 кВтг. Така BMW i4 буде розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 4,0 секунди, розвивати максимальну швидкість близько 200 км/год і проїжджати на одному заряді близько 600 км за циклом WLTP.

Серед інших цікавих особливостей новинки стане можливість заряджати батарею до 80% за 35 хвилин.

Орієнтовна стартова ціна BMW i4 – 50 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий BMW X1 стане електромобілем.

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