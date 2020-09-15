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Електромобіль BMW i4 із запасом ходу 600 км вже на підході

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
4,6 т.
Електромобіль BMW i4 із запасом ходу 600 км вже на підході

На початку цього року BMW представила концептуальний електроседан i4 і заявила, що з часом він перетворитися на серійну модель. Тепер же німці уточнили, що, незважаючи на проблеми, пов'язані з коронавірусом, вони готові до виробництва новинки – воно почнеться в наступному році.

Про це BMW повідомила в своєму свіжому прес-релізі.

Концептуальний BMW i4.

Випускати автомобіль будуть на основному заводі марки в Мюнхені. Для цього компанія провела велику реструктуризацію і адаптацію заводу, що обійшлося їй приблизно у 200 мільйонів євро.

Концептуальний BMW i4.

Публічний дебют електромобіля BMW i4 відбудеться в кінці поточного року. Автомобіль складе конкуренцію популярній Tesla Model 3, побудують його на платформі CLAR. У електроседана буде кілька версій, першої з'явиться модифікація з силовою установкою потужністю 390 кВт / 530 к.с. і батареєю ємністю 80 кВтг. Така BMW i4 буде розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 4,0 секунди, розвивати максимальну швидкість близько 200 км/год і проїжджати на одному заряді близько 600 км за циклом WLTP.

Концептуальний BMW i4.

Серед інших цікавих особливостей новинки стане можливість заряджати батарею до 80% за 35 хвилин.

Орієнтовна стартова ціна BMW i4 – 50 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий BMW X1 стане електромобілем.

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