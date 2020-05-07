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7 травня • оновлено в 12:44
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Електрокросовер Skoda Enyaq: оголошені всі характеристики (+ фото)

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Компанія Skoda зовсім скоро виведе на ринок довгоочікувану модель – електричний кросовер Enyaq iV. Автомобіль готується щонайменше з 2017 року.

Буквально на днях OBOZREVATEL публікував фото прийдешньої новинки, яка зараз проходить випробування на чеських дорогах, а тепер компанія поділилася подробицями про електричний кросовер Skoda Enyaq iV. І заодно опублікувала кілька фото моделі в "парадному" камуфляжі.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Як очікувалося, перший електричний кросовер Шкода побудований на фольксвагенівській платформі, створеній спеціально для розеткових авто – MEB. Габарити автомобіля становлять 4 648 х 1877 х 1618 мм, відстань між осями – 2 765 мм. Таким чином, за розмірами новинка вписується між компактним SUV Karoq і середньорозмірним Kodiaq. Обсяг багажника – 585 л (для порівняння, у того ж Карока він становить 593 л).

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Для Skoda Enyaq iV заявлено відразу п'ять версій. Три з них – задньопривідні, інші дві – повнопривідні. Модифікації в даному випадку відрізняються моторами і батареями, і виглядають вони наступним чином:

Задньопривідні версії (один мотор на задній осі)

  • Мотор – 148 к.с., батарея – 55 кВтг, запас ходу 340 км;

  • Мотор – 180 к.с., батарея – 62 кВтг, запас ходу 390 км;

  • Мотор – 204 к.с., батарея – 82 кВтг, запас ходу 500 км.

Повнопривідні версії (два моторипо одному на кожній осі)

  • Мотори – 265 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км;

  • Мотори – 306 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км.

Найпотужніша модифікація, 306-сильна, буде вважатися зарядженою, тому у неї буде свій шильдик – vRS. Такий автомобіль зможе набирати "сотню" за 6,2 сек і розвивати максимальну швидкість 180 км/год . Також Skoda Enyaq iV отримає функцію швидкої зарядки, завдяки якій поповнити запас електрики з 10 до 80% можна буде за 40 хвилин.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Фото салону Skoda Enyaq iV виробник поки не опублікував, але повідомив, що всередині новинка примітна проекційним екраном з режимом доповненої реальності, 13-дюймовим тачскріном мультимедіа і нетиповими матеріалами обробки з прицілом на екологічність.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV

Skoda

Виробництво електрокара почнеться вже наприкінці року, а купити Skoda Enyaq iV можна буде на початку 2021-го. Старт продажу почнеться з лімітованих версій Enyaq iV Founders Edition, присвячених 125-річчю Skoda. Тираж моделі обмежать випуском 1 895 примірників (ліміт є відсиланням до року заснування чеської марки).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Skoda підготувала кросовер Kliq, який буде конкурувати з Renault Duster за рахунок дуже привабливої ціни.

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Автор
Віталій Сазонов
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