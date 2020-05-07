Електрокросовер Skoda Enyaq: оголошені всі характеристики (+ фото)

Компанія Skoda зовсім скоро виведе на ринок довгоочікувану модель – електричний кросовер Enyaq iV. Автомобіль готується щонайменше з 2017 року.

Буквально на днях OBOZREVATEL публікував фото прийдешньої новинки, яка зараз проходить випробування на чеських дорогах, а тепер компанія поділилася подробицями про електричний кросовер Skoda Enyaq iV. І заодно опублікувала кілька фото моделі в "парадному" камуфляжі.

Skoda Enyaq iV Skoda

Як очікувалося, перший електричний кросовер Шкода побудований на фольксвагенівській платформі, створеній спеціально для розеткових авто – MEB. Габарити автомобіля становлять 4 648 х 1877 х 1618 мм, відстань між осями – 2 765 мм. Таким чином, за розмірами новинка вписується між компактним SUV Karoq і середньорозмірним Kodiaq. Обсяг багажника – 585 л (для порівняння, у того ж Карока він становить 593 л).

Skoda Enyaq iV Skoda

Skoda Enyaq iV Skoda

Skoda Enyaq iV Skoda

Для Skoda Enyaq iV заявлено відразу п'ять версій. Три з них – задньопривідні, інші дві – повнопривідні. Модифікації в даному випадку відрізняються моторами і батареями, і виглядають вони наступним чином:

Задньопривідні версії (один мотор на задній осі)

Мотор – 148 к.с., батарея – 55 кВтг, запас ходу 340 км;

Мотор – 180 к.с., батарея – 62 кВтг, запас ходу 390 км;

Мотор – 204 к.с., батарея – 82 кВтг, запас ходу 500 км.

Повнопривідні версії (два мотори – по одному на кожній осі)

Мотори – 265 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км;

Мотори – 306 к.с. батарея – 82 кВтг, запас ходу 460 км.

Найпотужніша модифікація, 306-сильна, буде вважатися зарядженою, тому у неї буде свій шильдик – vRS. Такий автомобіль зможе набирати "сотню" за 6,2 сек і розвивати максимальну швидкість 180 км/год . Також Skoda Enyaq iV отримає функцію швидкої зарядки, завдяки якій поповнити запас електрики з 10 до 80% можна буде за 40 хвилин.

Skoda Enyaq iV Skoda

Фото салону Skoda Enyaq iV виробник поки не опублікував, але повідомив, що всередині новинка примітна проекційним екраном з режимом доповненої реальності, 13-дюймовим тачскріном мультимедіа і нетиповими матеріалами обробки з прицілом на екологічність.

Skoda Enyaq iV Skoda

Виробництво електрокара почнеться вже наприкінці року, а купити Skoda Enyaq iV можна буде на початку 2021-го. Старт продажу почнеться з лімітованих версій Enyaq iV Founders Edition, присвячених 125-річчю Skoda. Тираж моделі обмежать випуском 1 895 примірників (ліміт є відсиланням до року заснування чеської марки).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Skoda підготувала кросовер Kliq, який буде конкурувати з Renault Duster за рахунок дуже привабливої ціни.

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