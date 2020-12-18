Електрофургони PSA Group отримали титул Van of the Year 2021

Французький концерн PSA Group отримав престижну нагороду міжнародного конкурсу Van of the Year.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Титул "Фургон 2021 року" отримало сімейство електричних фургонів Citroen e-Dispatch/e-Jumpy, Opel & Vauxhall Vivaro-e та Peugeot e-Expert.

Титул "Фургон 2021 року" отримали електричні Citroen e-Dispatch / e-Jumpy, Opel & Vauxhall Vivaro-e і Peugeot e-Expert groupe-psa.com

Цього року конкурс відзначив своє 30-річчя. Цього року в журі брали участь 24 автомобільних журналісти з різних країн світу. Серед претендентів на перемогу макcимальну кількість балів (131) отримала продукція французького концерну, друге і третє місце посів Mercedes-Benz з моделями eSprinter (55) та Vito (36). На четвертому місці – Ford з новими версіями Transit Active & Trail.

Сімейство електричних фургонів PSA пропонує широкий асортимент версій groupe-psa.com

Сімейство електричних фургонів PSA пропонує широкий асортимент версій для задоволення різних потреб покупців. Зокрема, на вибір доступні два типи тягових акумуляторів ємністю 50 та 75 кВтг, які дозволяють подолати на одному заряді 230 або 330 км відповідно. Всі моделі оснащуються електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і з обертовим моментом 260 Нм.

На вибір доступні два типи тягових акумуляторів ємністю 50 та 75 кВтг groupe-psa.com

Комерційні вантажні фургони пропонуються в трьох варіантах довжини кузова – компактний (4,6 м), стандартний (4,95 м) та подовжений (5,3 м). Варіант "комбі" з пасажирською кабіною може мати п'яти або шестимісний салон, зі стаціонарними або складними сидіннями, а також два варіанти кузова – стандартний або подовжений кузов. Крім того, автомобілі можна замовити у вигляді шасі з кабіною для установлення спеціального обладнання.

Комерційні вантажні фургони пропонуються у трьох варіантах довжини кузова groupe-psa.com

Важливо, що електричні версії фургонів за своїми можливостями не поступаються версіями з традиційними ДВЗ. Так, корисний об'єм вантажного відсіку може досягати 6,6 м3, а ширина між колісними арками становить 1,25 м. Максимальна вантажопідйомність електричних версій фургонів досягає 1275 кг, а маса причепа на буксирі – 1000 кг.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн PSA Group планує представити електричне сімейство компактних комерційних фургонів, а компанія Mercedes-Benz готує нове покоління моделі Sprinter на електротязі.