Електричний Renault Captur здивує запасом ходу у 600 км

Наступного року Renault Group виведе на ринок Європи дешевий електричний кросовер під брендом Dacia (йому вже навіть спрогнозували ціну). Однак це буде не єдиний SUV на батарейках від французької марки, який готується для Старого Світу.

Як повідомляє французьке видання LArgus, до кінця 2020 року Renault представить ще один електричний кросовер. За розмірами він буде близький до міні-кросоверу Captur, при цьому новинка "піде по стопах" хетча Zoe, а також паркетника City K-ZE. Останній, зазначимо, призначений для ринку Китаю – там він уже продається менше ніж за 8 000 доларів.

Renault Captur media.group.renault.com

В основі нового електричного кросовера Renault буде лежати модульна платформа CMF-EV – вона недавно дебютувала на ультрамодному концепті Morphoz. Очікується, що новинку запропонують з декількома варіантами силових установок і батарей, в топової версії вона зможе проїжджати на одному заряді 550-600 км, що є досить великим показником як для моделі такого класу.

Платформа СMF-EV на тлі силуету Morphoz media.group.renault.com

Renault City K-ZE media.group.renault.com

Французькі колеги впевнені, що далекобійний електрокросс вироблятимуть на заводі Renault Douai в Північній Франції;, там зараз випускаються такі моделі, як Espace, Scenic і Talisman. У дилерів поки що безіменний SUV (зараз у нього є лише умовне позначення BCB) з'явиться навесні 2021 року. Після цього, у 2022 році, Renault запустить у продаж більший електричний кросовер – близький за габаритами до Kadjar. Його також побудують на шасі CMF-EV.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці протестували один з найдешевших кросоверів Renault – за 6000 євро і склали про нього свою думку.

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