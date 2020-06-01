Електричний Porsche Macan: перші зображення
Уже як декілька років в мережі ходять чутки про те, що кросовер Porsche Macan повинен стати електричним. Відносно недавно німецький виробник офіційно підтвердив, що популярний SUV дійсно переїде на принципово новій силовій установці – незабаром машина буде живитися виключно від розетки.
Зі зміною поколінь Porsche Macan позбудеться своїх чотири- та шестициліндрових турбомоторів і отримає виключно електромотори. Як заявила Порше в своєму свіжому релізі, новий Макан буде "чисто електричним" – тобто ніяких компромісів у вигляді гібдрідних версій, очевидно, не буде.
Про характеристики майбутнього електромобіля Порше поки нічого неясно, а ось перші зображення вже є. Ці картинки неофіційні (були зроблена незалежним дизайнером і опубліковані виданням Autoevolution), однак майбутній SUV виглядає на них цілком реалістично – у нього вигляд актуального покоління Macan, проте передня і задня частина оформлені абсолютно по-іншому: в дусі першого електромобіля Porsche, фастбека Taycan. Не виключено, що саме в такому дизайні і буде оформлена майбутня модель.
Достовірно відомо, що в основі Porsche Macan EV буде лежати новітня платформа, створена концерном VW спеціально для дорогих електромобілів – Premium Platform Electric. На цьому "візку" буде побудований ще ряд інших електрокарів німецької марки – на їх розробку та відправку у виробництво Порше вже виділила понад 600 млн євро.
Дебютувати Porsche Macan EV повинен до кінця 2022 року.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia готує конкурента для Porsche Taycan.