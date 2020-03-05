Електричний кросовер Skoda вже помітили на дорогах. Фото

Компанія Skoda вивела на тести свій перший електричний кросовер. Про це свідчать фото тестового прототипу, зроблені на дорогах Європи.

Ми вже знаємо, що новий електрокар Skoda буде називатися Enyaq. Як раніше писав OBOZREVATEL, автомобіль повинен дебютувати в цьому році, а у продаж надійти у 2021-му. Тому цілком логічно, що зараз виробник "обкатує" майбутню новинку в "природньому середовищі існування".

Skoda Enyaq carscoops.com

Судячи з фотографій, опублікованих ресурсом Carscopps, Skoda Enyaq буде виконаний в дусі концепту Skoda Vision iV (він був представлений минулого року), але при цьому виглядає менш кутним і більш аеродинамічними. Також він відповідає стилістиці інших кросоверів марки, які вже випускаються (Kamiq, Karoq і Kodiaq).

Skoda Enyaq carscoops.com

Skoda Enyaq carscoops.com

Skoda Enyaq carscoops.com

Новий електрокросс Skoda стане першим EV бренду, який побудують на фольксвагенівській платформі MEB, багато в чому він буде уніфікований з хетчбеком VW ID.3 і недавно представленим кросовером ID.4. Вочевидь, у новинки буде кілька версій, в одній з них вона отримає запас ходу у 500 км, пердне- і повнопривідні модифікації. Силові установки, швидше за все, перекочують від ID.3 – це три мотора на 150 к.с., 204 к.с. і 306 сил.

Skoda Enyaq carscoops.com

Skoda Enyaq carscoops.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Skoda представила найкрутішу Octavia останнього покоління.

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