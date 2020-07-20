Електричний кросовер Skoda Enyaq вже на підході: нові фото

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV має велике значення для марки з Млада-Болеслава. Адже він стане її першим масовим електрокаром. При цьому чекати новинку залишилося недовго – представити її повинні вже 1 вересня.

Виходить, до прем'єри електрокара залишилося трохи більше місяця, за цей час компанія має намір довести його до повністю готового стану. Наразі Enyaq періодично показуэться на дорогах у різних камуфляжах, де він проходить фінальні випробування. Фото, які вказують на це, опинилися в розпорядженні сайтів Carscoops і Motor1.

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: carcoops.com

Втім, про сам автомобіль ми вже знаємо практично все. Дизайн Skoda Enyaq iV виконаний в дусі інших кросоверів Skoda, а побудований він на платформі MEB, як і багато інших електрокари групи Volkswagen нового покоління. У автомобіля буде кілька версій: задньопривідний варіант на 148 сил і повнопривідна модифікація потужністю 306 к.с .; плюс три батареї на вибір – 55 кВт/год, 62 кВт/год і 82 кВт/год. Найпотужніша версія кросовера буде прискорюватися до 100 км/год за 6,2 сек, а максимальний запас ходу новинки складе в районі 500 км.

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: carcoops.com

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: carcoops.com

Виробництво Skoda Enyaq почнеться до кінця року, поставки моделі стартують навесні 2021-го. До речі, найближчий родич новинки Шкода – електрокросовер VW ID.4. Він також повинен відправитися на конвеєр найближчим часом.

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

Один з тестових прототипів Skoda Enyaq. Фото: motor1.com

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