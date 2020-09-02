Електричний кросовер Skoda Enyaq повністю розсекречено

Віталій Сазонов Новини 08:00, 2.09.2020

Вчора ввечері, 1 вересня, відбулася офіційна прем'єра першого електричного кросовера чеської марки – Skoda Enyaq iV. Це модель з грандіозними планами (на ринок), що пропонує ультрасучасну техніку, симпатичний дизайн і функціональність.

Skoda Enyaq iV – сучасний кросовер з динамічним і практичним силуетом, який дійсно виглядає добре. Його довжина становить 4,65 метра, а колісна база – 2765 мм, що наближає його за розмірами до Kodiaq. Обсяг багажника становить 585-2065 літрів. Фари у кроса світлодіодні.

Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.

При цьому Enyaq обіцяє бути таким же просторим, як Kodiaq, незважаючи на те, що він коротший, ніж Octavia.

Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.

Для Skoda Enyq заявлено кілька версій в залежності від батареї і силової установки, а саме:

  • Акумулятор 55 кВтг, запас ходу 340 км, один електродвигун потужністю 109 кВт / 148 к.с. і 220 Нм, задній привід

  • Акумулятор 62 кВтг, запас ходу 390 км, один електродвигун потужністю 132 кВт / 179 к.с. і 310 Нм, задній привід

  • Акумулятор 82 кВтг, запас ходу 510 км, один електродвигун потужністю 150 кВт / 204 к.с. і 310 Нм, задній привід

Також були анонсовані дві версії з повним приводом і двома електродвигунами (один передній і один задній), причому більш слабка версія має в своєму розпорядженні 195 кВт / 265 к.с. (батареї 82 кВтг і 460 км автономності), а сильніша – 225 кВт / 306 к.с. (акумулятори 82 кВтг, автономність ходу 460 км).

Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.

Остання отримає шильдик RS, вона зможе прискорюватися від 0 до 100 км / год за 6,2 с і розвивати максимальну швидкість 180 км / год.

Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.

Для автомобіля запропонують швидку зарядку, яка дозволить поповнити батарею до 80 відсотків лише за 38 хвилин.

Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.

Всередині електричного кросовера Skodaпредусмотрен, крім іншого, 13-дюймовий сенсорний екран і додатковий проекційний дисплей.

Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.

Skoda Enyaq iV буде проводитися на заводі марки в Млада-Болеславі (Чехія) з кінця цього року, а продаж новинки почнеться на початку наступного року.

Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.
Skoda Enyaq iV.
Фото: Skoda.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні вже прибула нова Skoda Octavia.

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