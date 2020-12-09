Електричний кросовер Opel наосліп розкупили на рік вперед

Новий електричний кросовер Opel Mokka-e виявився настільки популярним серед європейців, що всю першу розкупили на рік вперед. І це при тому, що автомобіль поки що не відправився у виробництво (тобто, живцем новинку ще ніхто не бачив).

Як пише Electrek, такий ажіотаж став сюрпризом навіть для самого виробника: машину розкупили всього за 10 тижнів (прийом замовлень стартував у вересні, тоді ж були оголошені і ціни). Найбільший попит на Opel Mokka-e сформували самі німці, оскільки в Німеччині зараз діє велика пільга на купівлю електромобіля – 9,5 тис. євро. З нею новий електрокросовер доступний за ціною від 23,4 тис. євро (стартова заводська ціна становить майже 33 тис. євро).

Opel Mokka-e дебютував нещодавно - влітку цього року Opel

Очікується, що у перших покупців Opel Mokka-e з'явиться на початку березня 2021 року.

Новинка сподобалася європейцям. Особливо - німцям Opel

Відзначимо, що Opel Mokka-e побудований на платформі групи Peugeot-Citroen (PSA) – eCMP, створеній спеціально під електрокари. Автомобіль оснащений батареєю ємністю 50 кВтгод і електродвигуном потужністю 100 кВт (136 к.с.) при 260 Нм. На одному заряді електрокар проїжджає в змішаному циклі 324 км за методикою вимірювань WLTP.

Купити в Німеччині Opel Mokka-e можна менш ніж за 24 тис. євро Opel

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