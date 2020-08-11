Електричний кросовер Lexus шокував своєю вартістю

Компанія Lexus оголосила про початок продажу свого першого електромобіля в лінійці – кросовера UX 300e. Автомобіль доступний для замовлення в декількох країнах Європи, однак поставки почнуться на початку наступного року. Відома також вартість новинки і, треба сказати, вона неслаба.

Отже, у Великій Британії (поки заявлений прайс лише для цього ринку) електромобіль Лексус можна буде купити за ціною від 43 900 фунтів стерлінгів (48 800 євро), що на 14 000 фунтів стерлінгів (15 500 євро) більше, ніж просять за бензиновий UX . Як видно, автомобіль вийшов явно недешевим – та сама Tesla Model Y дешевша, але при цьому більша і "далекобійніша" ща японський електрокросовер, який є її прямим конкурентом.

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

За вказані гроші комплектація автомобіля включає: адаптивні фари, повністю світлодіодні задні ліхтарі, електропривод і підігрів сидінь, датчик дощу, камеру заднього виду, а також розвинений комплекс електронних асистентів. За доплату у 4200 євро до списку додаються шкіряне оздоблення салону та безключовий доступ, а якщо "накинути" ще 6800 євро, покупець може розраховувати на топову аудіосистему, камеру з оглядом на 360 градусів, мультимедійну систему з 10,3-дюймовим екраном, проекційний дисплей та панорамний дах.

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Нагадаємо, Lexus UX 300e оснащений електромотором потужністю 204 к.с., він приводить в рух передню вісь. Двигун живиться від акумулятора ємністю 54,3 кВтг, який розрахований на запас ходу у 400 км за циклом WLTP (тобто в реальності – близько 320-350 км).

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Lexus UX 300e. Фото: Lexus

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні вперше було зафіксовано велике падіння попиту на електромобілі.